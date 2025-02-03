Звезда советского кино пожаловалась на отсутствие фильмов об СВО

Актриса и режиссер Светлана Дружинина заявила, что переживает из-за отсутствия художественного кино о специальной военной операции (СВО). Ее цитирует издание «Абзац».

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« Г о в о р я т , ч т о н а ш е к и н о п р о ц в е т а е т , у н а с м н о г о х о р о ш и х ф и л ь м о в . Н о я п е р е ж и в а ю , ч т о с 2 0 2 2 г о д а н е б ы л о с н я т о н и о д н о й х у д о ж е с т в е н н о й к а р т и н ы о б С В О » , — о т м е т и л а Дружинина.

Актриса добавила, что ей очень понравился сериал «Ландыши. Такая нежная любовь». Это музыкальный ромком, сюжет которого повествует о дочери миллиардера из Лондона, вышедшей замуж за русского танкиста. Его премьера состоялась в январе в онлайн-кинотеатре Wink.

Ранее народный артист Российской Федерации Эдгард Запашный заявил, что певица Алла Пугачева предала Россию и уничтожила себя как личность, уехав в Израиль после начала СВО.