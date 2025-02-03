Для сцены испытания первой ядерной бомбы в «Оппенгеймере» Кристофер Нолан решил отказаться от CGI графики и воссоздать взрыв с помощью практических эффектов.

Команда спецэффектов во главе с Скоттом Р. Фишером создала детализированную миниатюру полигона и использовала смесь бензина, пропана, алюминия и магния. Это позволило добиться мощной вспышки и реалистичного огненного шара, напоминающего архивные кадры испытания «Тринити».

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Чтобы передать масштаб взрыва, применялась техника принудительной перспективы, а съемки велись с разных ракурсов, включая замедленную съемку. Работа проходила в пустыне Нью-Мексико, где приходилось учитывать погодные условия.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @reshetnikova_ksush.