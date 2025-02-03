Появились первые кадры триллера Hurry Up Tomorrow с Ортегой и The Weeknd

Журналисты издания Entertainment Weekly опубликовали первые кадры психологического триллера Hurry Up Tomorrow. На них оказались изображены герои Дженны Ортеги («Уэнздей») и Барри Кеогана («Солтберн»).

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Согласно синопсису, музыкант, измученный бессонницей, отправляется в путешествие с незнакомкой, которая постепенно раскрывает всю суть его личности. Тематически картина связана с одноимённым альбомом, который музыкант The Weeknd выпустила 31 января.

Главную роль в фильме исполнит Абель Тесфайе (The Weeknd). Подробный каст и другие детали сюжета пока не раскрываются.

Премьера ленты в мировом прокате состоится 16 мая.

Первые кадры

© Кадр из фильма

© Кадр из фильма