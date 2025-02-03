Объявлен лонг-лист кинопремии «Ника»

Российская Академия кинематографических искусств приступила к процессу выбора номинантов национальной кинематографической премии "Ника" за 2024 год, в лонг-лист вошло почти 70 работ. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

" Н и ж е п р и в е д е н с п и с о к ф и л ь м о в и р а б о т , п р и н и м а ю щ и х у ч а с т и е в к о н к у р с е н а с о и с к а н и е н а ц и о н а л ь н о й к и н е м а т о г р а ф и ч е с к о й п р е м и и " Н и к а " з а 2 0 2 4 г о д " , - с к а з а н о в с о о б щ е н и и .

В лонг-листе премии в номинации "Лучший игровой фильм" 67 картин, среди них такие как: "Лед 3" Юрия Хмельницкого, "Летучий корабль" Ильи Учителя, "Любовь Советского Союза" Никиты Высоцкого, "Мастер и Маргарита" Михаила Локшина, "Онегин" Сарика Андреасяна, "Папу маме заверни" Ивана Архипова, "Руки вверх!" Аскара Узабаева, "Сто лет тому вперед" Александра Андрющенко, "Холоп 2" Клима Шипенко и другие.

На сайте отмечают, что голосование по традиции будет проходить в два тура. Исходя из регламента, зрителям предлагают отметить в номинации "Лучший фильм" не более пяти претендентов, а в номинациях по профессиям - не более трех.

"Ника" - российская кинематографическая премия. Она вручается за российские фильмы, вышедшие в прокат в год, предшествующий церемонии награждения. Премия была учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. Первая церемония вручения премии состоялась 17 декабря 1988 года.