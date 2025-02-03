Названа дата выхода сериала «Ополченский романс» по рассказам Прилепина

В феврале выйдет сериал по рассказам Захара Прилепина "Ополченский романс"
Премьера драматического сериала "Ополченский романс" (18+) по мотивам одноименного сборника рассказов Захара Прилепина состоится 18 февраля в онлайн-кинотеатре PREMIER и 24 февраля на телеканале НТВ.
По сюжету журналист Суворов направляется в Донбасс с гуманитарным грузом, чтобы взять интервью у прославленного комбата Лесенцова, сражающегося на стороне ополченцев. Собранный материал Суворов намерен продать немецкому изданию, с которым параллельно сотрудничает и где планирует получить постоянную работу.
О проекте высказался сам Прилепин:
"Сериал визуализировал людей, которые мне дороги, которых я знал, которых любил - почти все они погибли. Пусть проект станет памятником им".
Роли в сериале исполнили: Алексей Вертков ("Доктор Лиза"), Андрей Назимов ("Неверные", "Актрисы"), Антон Шагин ("Воздух") и другие.
Режиссером проекта выступил Олег Лукичев ("Хитровка. Знак четырех").