Названа дата выхода сериала «Ополченский романс» по рассказам Прилепина

Премьера драматического сериала "Ополченский романс" (18+) по мотивам одноименного сборника рассказов Захара Прилепина состоится 18 февраля в онлайн-кинотеатре PREMIER и 24 февраля на телеканале НТВ.

По сюжету журналист Суворов направляется в Донбасс с гуманитарным грузом, чтобы взять интервью у прославленного комбата Лесенцова, сражающегося на стороне ополченцев. Собранный материал Суворов намерен продать немецкому изданию, с которым параллельно сотрудничает и где планирует получить постоянную работу.

О проекте высказался сам Прилепин:

" С е р и а л в и з у а л и з и р о в а л л ю д е й , к о т о р ы е м н е д о р о г и , к о т о р ы х я з н а л , к о т о р ы х л ю б и л - п о ч т и в с е о н и п о г и б л и . П у с т ь п р о е к т с т а н е т п а м я т н и к о м и м " .

Роли в сериале исполнили: Алексей Вертков ("Доктор Лиза"), Андрей Назимов ("Неверные", "Актрисы"), Антон Шагин ("Воздух") и другие.

Режиссером проекта выступил Олег Лукичев ("Хитровка. Знак четырех").