В феврале выйдет сериал по рассказам Захара Прилепина "Ополченский романс"

Премьера драматического сериала "Ополченский романс" (18+) по мотивам одноименного сборника рассказов Захара Прилепина состоится 18 февраля в онлайн-кинотеатре PREMIER и 24 февраля на телеканале НТВ.

Названа дата выхода сериала «Ополченский романс» по рассказам Прилепина
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По сюжету журналист Суворов направляется в Донбасс с гуманитарным грузом, чтобы взять интервью у прославленного комбата Лесенцова, сражающегося на стороне ополченцев. Собранный материал Суворов намерен продать немецкому изданию, с которым параллельно сотрудничает и где планирует получить постоянную работу.

О проекте высказался сам Прилепин:

"Сериал визуализировал людей, которые мне дороги, которых я знал, которых любил - почти все они погибли. Пусть проект станет памятником им".

Роли в сериале исполнили: Алексей Вертков ("Доктор Лиза"), Андрей Назимов ("Неверные", "Актрисы"), Антон Шагин ("Воздух") и другие.

Режиссером проекта выступил Олег Лукичев ("Хитровка. Знак четырех").