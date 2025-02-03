«Соник в кино 3» стал второй самой кассовой экранизацией игры в истории

3 января сборы фильма «Соник в кино 3» в мировом прокате превысили $ 462 млн. Подобный результат позволил новой ленте о синем еже стать второй самой кассовой экранизацией игры в истории. Больше только у мультфильма о братьях Марио, который собрал $ 1,3 млрд.

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Триквел «Соника в кино» до сих пор показывают в кинотеатрах мира, в том числе и в российских. Напомним, первая часть заработала в мировом прокате $ 320 млн, а вторая — $ 405 млн.

В триквеле серии Соник сталкивается с Шэдоу — творением дедушки Роботника. Ситуация станет ещё хуже, когда Эггман получит мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволит ему создать металлическую версию Соника. На помощь главному герою в итоге придут Эми и кот Биг.