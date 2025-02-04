В Петербурге состоялась премьера фильма "Пророк"

Российская премьера картины "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым в главной роли состоялась в Михайловском театре, передает корреспондент ТАСС. Представить фильм в Санкт-Петербурге приехала большая часть творческой команды, работавшей над проектом.

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« Э т о к а р т и н а , к о т о р а я с д е л а н а с о в е р ш е н н о н о в ы м я з ы к о м . Э т о к а р т и н а , к о т о р а я з а с т а в л я е т п о л ю б и т ь э т о г о с л о ж н о г о и г е н и а л ь н о г о ч е л о в е к а . Э т о к а р т и н а , к о т о р а я с е г о д н я а б с о л ю т н о н е о б х о д и м а , о с о б е н н о м о л о д ы м р е б я т а м . П о э т о м у я с у д о в о л ь с т в и е м х о ч у п о з д р а в и т ь с ъ е м о ч н у ю г р у п п у и х о ч у п о з д р а в и т ь в а с , д о р о г и е з р и т е л и , с т е м , ч т о в ы п о л у ч и т е о ч е н ь с к о р о о ч е н ь х о р о ш и й ф и л ь м п р о н а ш е г о в е л и к о г о П у ш к и н а » , — с к а з а л г л а в а с т у д и и " Т Р И Т Э " Н и к и т а М и х а л к о в , о б р а т и в ш и с ь к з р и т е л я м п е р е д н а ч а л о м п о к а з а .

Для режиссера Феликса Умарова эта картина стала дебютной: когда он получил предложение снимать "Пророка", ему было 26 лет. В разговоре с журналистами он рассказал, что идея сделать фильм музыкальным принадлежала продюсеру Петру Анурову.

« А д а л ь ш е м ы и с к а л и , м ы п ы т а л и с ь н а й т и б а л а н с , к а к и м я з ы к о м д о л ж е н г о в о р и т ь П у ш к и н , к а к и м и с т и х а м и о н д о л ж е н п е т ь . К о н е ч н о , э т о б ы л а о ч е н ь д о л г а я , у в л е к а т е л ь н а я и с л о ж н а я р а б о т а . < … > Я о ч е н ь р а д , ч т о м ы н а ш л и и м е н н о т а к о е р е ш е н и е и н е п е р е в е л и э т о в с е в ж а н р п р о с т о м ю з и к л а . Э т о с к о р е е м у з ы к а л ь н ы й ф и л ь м с в а ж н о й д р а м а т у р г и е й . М у з ы к а л ь н ы е н о м е р а в с е г о л и ш ь я в л я ю т с я а т т р а к ц и о н а м и , а с а м а д р а м а т и ч е с к а я л и н и я в ы х о д и т н а п е р в ы й п л а н » , — о т м е т и л о н .

При создании фильма творческая команда тщательно изучала исторический контекст, чтобы передать важные детали той эпохи, но основной задачей было преодоление барьеров между современной аудиторией и Пушкиным, подчеркнул режиссер.

Исполнитель роли Пушкина актер Юра Борисов рассказал журналистам, что прежде всего стремился передать на киноэкране то, что поэту была свойственна "безумная жажда жить, любить, отдавать все, что у него есть".

« Х о т е л о с ь , ч т о б ы [ э т о о щ у щ е н и е ] п е р е д а л о с ь ч е р е з ф и л ь м л ю д я м » , — о т м е т и л о н .

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« М ы н е д е л а л и к а р т и н у - д о к у м е н т а л ь н ы й б а й о п и к , ч т о б ы п о в т о р и т ь с о б ы т и я ж и з н и о д н о з а д р у г и м , н е п ы т а л и с ь в о й т и в п о л е м и к у с в е л и к и м и п у ш к и н и с т а м и , а п р о с т о , к а к д о б а в и л Ю р а [ Б о р и с о в ] , м ы в с е с в а м и п о п р а в у р о ж д е н и я , п о п р а в у о б л а д а н и я р у с с к и м я з ы к о м и м е е м в о з м о ж н о с т ь п о г р е т ь с я в э т о м л у ч е , в э т о м с о л н ц е . М ы с д е л а л и э т у к а р т и н у , ч т о б ы п р и з н а т ь с я в л ю б в и э т о м у ч е л о в е к у и ч т о б ы д а т ь к а к м о ж н о б о л ь ш е м у к о л и ч е с т в у л ю д е й п о ч у в с т в о в а т ь э т о т е п л о » , — с к а з а л з р и т е л я м п р о д ю с е р ф и л ь м а П е т р А н у р о в .

О фильме

"Пророк…" - это история жизни Александра Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли, масштабный фильм о великом поэте, "которого знают все и не знает никто", отмечают создатели. Это проект производства кинокомпании "Централ Партнершип", компании "Кинослово", Студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова при поддержке Фонда кино.

В главных ролях - Юра Борисов (Александр Пушкин), Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Илья Любимов (Василий Жуковский), Евгений Шварц (Император Николай I), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Кай Гетц (Пушкин-лицеист), Флориан Десбьендра (Жорж Дантес) и другие.

Фильм выйдет в широкий прокат в России с 14 февраля.