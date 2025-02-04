В Петербурге состоялась премьера фильма "Пророк"

Российская премьера картины "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым в главной роли состоялась в Михайловском театре, передает корреспондент ТАСС. Представить фильм в Санкт-Петербурге приехала большая часть творческой команды, работавшей над проектом.
«Это картина, которая сделана совершенно новым языком. Это картина, которая заставляет полюбить этого сложного и гениального человека. Это картина, которая сегодня абсолютно необходима, особенно молодым ребятам. Поэтому я с удовольствием хочу поздравить съемочную группу и хочу поздравить вас, дорогие зрители, с тем, что вы получите очень скоро очень хороший фильм про нашего великого Пушкина», — сказал глава студии "ТРИТЭ" Никита Михалков, обратившись к зрителям перед началом показа.
Для режиссера Феликса Умарова эта картина стала дебютной: когда он получил предложение снимать "Пророка", ему было 26 лет. В разговоре с журналистами он рассказал, что идея сделать фильм музыкальным принадлежала продюсеру Петру Анурову.
«А дальше мы искали, мы пытались найти баланс, каким языком должен говорить Пушкин, какими стихами он должен петь. Конечно, это была очень долгая, увлекательная и сложная работа. <…> Я очень рад, что мы нашли именно такое решение и не перевели это все в жанр просто мюзикла. Это скорее музыкальный фильм с важной драматургией. Музыкальные номера всего лишь являются аттракционами, а сама драматическая линия выходит на первый план», — отметил он.
При создании фильма творческая команда тщательно изучала исторический контекст, чтобы передать важные детали той эпохи, но основной задачей было преодоление барьеров между современной аудиторией и Пушкиным, подчеркнул режиссер.
Исполнитель роли Пушкина актер Юра Борисов рассказал журналистам, что прежде всего стремился передать на киноэкране то, что поэту была свойственна "безумная жажда жить, любить, отдавать все, что у него есть".
«Хотелось, чтобы [это ощущение] передалось через фильм людям», — отметил он.
«Мы не делали картину - документальный байопик, чтобы повторить события жизни одно за другим, не пытались войти в полемику с великими пушкинистами, а просто, как добавил Юра [Борисов], мы все с вами по праву рождения, по праву обладания русским языком имеем возможность погреться в этом луче, в этом солнце. Мы сделали эту картину, чтобы признаться в любви этому человеку и чтобы дать как можно большему количеству людей почувствовать это тепло», — сказал зрителям продюсер фильма Петр Ануров.
О фильме
"Пророк…" - это история жизни Александра Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли, масштабный фильм о великом поэте, "которого знают все и не знает никто", отмечают создатели. Это проект производства кинокомпании "Централ Партнершип", компании "Кинослово", Студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова при поддержке Фонда кино.
В главных ролях - Юра Борисов (Александр Пушкин), Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Илья Любимов (Василий Жуковский), Евгений Шварц (Император Николай I), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Кай Гетц (Пушкин-лицеист), Флориан Десбьендра (Жорж Дантес) и другие.
Фильм выйдет в широкий прокат в России с 14 февраля.