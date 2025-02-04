Вышел финальный трейлер последних серий шестого сезона «Кобры Кая»

Netflix опубликовал финальный трейлер последних серий шестого сезона сериала «Кобра Кай». В ролике показали главных персонажей и различные события, с которыми им предстоит столкнуться в завершении истории.

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Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сериал «Кобра Кай» основан на фильме «Парень-каратист» 1984 года. Шоу рассказывает о школе карате под названием «Кобра Кай», которую открыл некогда успешный спортсмен Джонни Лоуренс, ныне опустившийся и перебивающийся случайными заработками.

Главные роли в сериале играют Ральф Маччио, Уильям Забка, Шоло Маридуэнья и Джейкоб Бертран, а исполнительным продюсером выступает Уилл Смит.

Финальные серии выйдут 13 февраля. Ждать финал проекта, который длился с 2018 года, осталось немного.