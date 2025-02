Что известно о третьей части «Холодного сердца»

В 2027 году в прокат выйдет «Холодное сердце 3» — продолжение одной из лучших анимационных франшиз Disney. Первая часть истории о сестрах-принцессах Анне и Эльзе вышла в 2013 году, вторая увидела свет шесть лет спустя. Сиквел «Холодного сердца» оставался самым кассовым мультфильмом в истории на протяжении пяти лет — летом 2024-го вторая «Головоломка» сместила его с пьедестала. «Лента.ру» рассказывает все, что известно о «Холодном сердце 3», раскрывает дату выхода и возможный сюжет мультфильма.

Главное о мультфильме

Страна: США;

США; Оригинальное название: Frozen III;

Frozen III; Жанр: мюзикл, фэнтези, приключения, комедия, мелодрама;

мюзикл, фэнтези, приключения, комедия, мелодрама; Режиссер: Дженнифер Ли;

Дженнифер Ли; Производство: кинокомпания Walt Disney Animation Studios;

кинокомпания Walt Disney Animation Studios; Когда выйдет: ноябрь 2027 года;

ноябрь 2027 года; Роли озвучивают: Кристен Белл и Идина Мензел, Джонатан Грофф, Джош Гэд;

Кристен Белл и Идина Мензел, Джонатан Грофф, Джош Гэд; Покажут ли в России: неизвестно.

Дата выхода

Первые новости о релизе «Холодного сердца 3» появились в сети в феврале 2024 года. Тогда гендиректор The Walt Disney Company Боб Айгер заявил, что третья часть мультфильма выйдет до конца 2026 года, однако точную дату релиза он не назвал.

Изначально в сети предполагали, что «Холодное сердце 3» выйдет в ноябре, как и две предыдущие части франшизы. В итоге Disney отложила выход триквела на год — точная дата релиза стала известна в августе 2024-го.

Мультфильм «Холодное сердце 3» выйдет в американский прокат 24 ноября 2027 года.

Актер Джош Гэд, который озвучивает снеговика Олафа, рассказал, что перенос релиза не связан с проблемами внутри студии. Команда «Холодного сердца 3» просто не хочет торопиться — Disney создает мультфильм, который станет достойный продолжением полюбившейся истории.

Неизвестно, покажут ли новую часть «Холодного сердца» в России. Disney официально ушла с отечественного кинорынка еще в 2022 году.

Несмотря на это, проекты компании до сих пор показывают в отечественных кинотеатрах. В конце 2024-го с помощью параллельного проката до российских зрителей добралась, например, диснеевская «Моана 2».

Сюжет и персонажи

О сюжете «Холодного сердца 3» пока ничего не известно.

В сети предполагают, что события триквела развернутся не в королевстве Эренделл, а в Зачарованном лесу. Среди потенциальных героев продолжения — народ Нортулдры и магические духи, населяющие этот лес.

«Холодное сердце 3» покажет, как Эльза обрела свои магические силы.

По словам режиссера мультфильма Дженнифер Ли, триквел расскажет, кто даровал Эльзе ее способности. Похоже, девушка не была наделена магией с рождения, а получила ее в детстве.

Единственная важная деталь, которой уже поделились создатели триквела, — концепт-арт «Холодного сердца 3». На нем изображены Анна, Эльза и говорящий снеговик Олаф, которые едут к загадочному облачному замку верхом на лошадях. Героев преследует темный силуэт в рогатом шлеме и с копьем в руке. Возможно, эта тень принадлежит злодею, с которым сестры столкнутся в третьей части «Холодного сердца».

О других героях, которые появятся в третьей части мультфильма, пока нет никакой информации.

Какие персонажи могут появиться в «Холодном сердце 3»

Эльза (озвучивает Идина Мензел) — бывшая королева Эенделла, защитница Зачарованного леса. Владеет магией снега и льда, поддерживает баланс между мирами людей и духов;

Анна (озвучивает Кристен Белл) — неунывающая младшая сестра Эльзы, новая королева Эренделла. В конце «Холодного сердца 2» Анна вышла замуж за Кристоффа;

Кристофф (озвучивает Джонатан Грофф) — муж Анны. Простоватый добрый парень, до встречи с возлюбленной торговал льдом. Скорее всего, компанию Кристоффу вновь составит его верный олень Свен;

Олаф (озвучивает Джош Гэд) — волшебный говорящий снеговик, друг Анны и Эльзы;

Королева Идуна и король Агнарр — родители Анны и Эльзы, бывшие правители Эренделла. Идуна и Агнарр погибли много лет назад, но могут появиться во флешбэках (такое уже происходило во втором «Холодном сердце»);

Дед Пабби (озвучивает Киаран Хайндс) — король троллей, колдун. Приемный дед Кристоффа, воспитавший его.

Производство

О том, что «Холодное сердце» может обзавестись триквелом, всерьез заговорили летом 2022 года. Тогда актриса Кристен Белл, голосом которой говорит королева Анна, рассказала, что у «Холодного сердца» все же будет третья часть.

« Я х о ч у а н о н с и р о в а т ь — х о т я у м е н я и н е т н и к а к и х п о л н о м о ч и й — " Х о л о д н о е с е р д ц е 3 " » , — з а я в и л а о н а в э ф и р е в е ч е р н е г о ш о у Джимми Фэллона.

При этом Белл подчеркнула, что ее слова не стоит воспринимать как официальное заявление.

Настоящего официального заявления долго ждать не пришлось — в феврале 2023 года гендиректор Disney Боб Айгер сообщил, что студия уже работает над триквелом.

Режиссером третьей части «Холодного сердца» стала Дженнифер Ли — она работала над первыми двумя частями мультфильма.

Пока неизвестно, присоединится ли к Ли режиссер Крис Бак, который работал с ней над первым и вторым «Холодным сердцем».

В ноябре 2023 года Айгер рассказал, что постановщица Дженнифер Ли работает сразу над двумя частями сказочной франшизы. Летом 2024-го Ли подтвердила эти слова.

« " Х о л о д н о е с е р д ц е 2 " о с т а в и л о п о с л е с е б я м н о г о в о п р о с о в … Ч т о б ы н а н и х о т в е т и т ь , п о т р е б у е т с я д в а ф и л ь м а » , — о б ъ я с н и л а о н а .

Мультфильм «Холодное сердце 4» уже находится в разработке. Его дата выхода и детали сюжета пока держатся в секрете.

Первая часть франшизы вышла в 2013 году. В основу мультфильма легла сказка Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева». История волшебницы Эльзы, не умеющей контролировать свои силы, и ее младшей сестры Анны покорила мир. «Холодное сердце» заработало 1,3 миллиарда долларов и удостоилось двух премий «Оскар» — за «Лучший анимационный фильм» и «Лучшую песню» (Let It Go).

Премьера второй части «Холодного сердца» состоялась в 2019 году. Мультфильм показал еще более впечатляющие результаты в прокате — его сборы приблизились к полутора миллиардам долларов.

В начале 2025 года первое «Холодное сердце» находится на 23-м месте в списке самых кассовых фильмов за всю историю кино, а «Холодное сердце 2» — на 14-м.

Помимо двух полнометражных мультфильмов, во франшизу входят короткометражки «Холодное торжество», «Жил-был снеговик», «Олаф и холодное приключение», а также VR-мультфильм Myth: A Frozen Tale и мини-сериалы «Дома с Олафом» и «Олаф представляет».