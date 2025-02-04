Каким будет третий сезон сериала «Джек Ричер»

В феврале 2025 года на платформе Amazon Prime Video выйдет продолжение хитового сериала «Джек Ричер» об экс-полицейском, который путешествует по Америке и участвует в расследовании загадочных преступлений. «Лента.ру» вспоминает предыдущие сезоны и рассказывает, что ждать от нового.

«Джек Ричер»: главное о сериале

Год выхода первого сезона: 2022;

2022; Платформа: Amazon Prime Video;

Amazon Prime Video; Страна: США;

США; Жанры: боевик, детектив, криминал;

боевик, детектив, криминал; Режиссеры: Сэм Хилл, Омар Мадха, Кэрол Бенкер;

Сэм Хилл, Омар Мадха, Кэрол Бенкер; Сценаристы: Ли Чайлд, Ник Сантора, Скотт Салливан, Пенни Кокс, Кэйтлин Даффи, Лиллиан Ван;

Ли Чайлд, Ник Сантора, Скотт Салливан, Пенни Кокс, Кэйтлин Даффи, Лиллиан Ван; В ролях: Алан Ритчсон, Мария Стэн, Малкольм Гудвин, Уилла Фицджералд, Серинда Свон, Шон Сайпос, Фердинанд Кингсли, Роберт Патрик, Хью Томпсон, Кристофер Уэбстер.

«Джек Ричер» (Reacher) — это американский криминальный боевик, созданный сценаристом Ником Санторой для платформы Amazon Prime Video. Сериал основан на культовой серии книг английского писателя Ли Чайлда о Джеке Ричере — бывшем майоре военной полиции США, предпочитающем кочевой образ жизни.

Благодаря выдающейся физической силе, острому уму и уникальным детективным способностям, Ричер, путешествуя по разным городам Америки, оказывается втянутым в опасные расследования. Главную роль исполнил американский актер, певец и модель Алан Ритчсон.

Что было в первом и втором сезонах

Идея экранизации серии романов Ли Чайлда возникла еще в 2019 году, когда Amazon официально объявил о начале разработки проекта. Шоураннером стал Ник Сантора, известный по проектам «Сопрано» и «Скорпион». Сценаристы сериала внесли некоторые изменения в образ главного героя, и, в отличие от книг, где Ричер представлен замкнутым и необщительным, на экране он более разговорчив.

Первый сезон Джека Ричера, вышедший 4 февраля 2022 года, основан на дебютном романе Чайлда 1997 года «Этаж смерти» (Killing Floor). Сюжет разворачивается в вымышленном маленьком городке Маргрейв, штат Джорджия (его специально для съемок построили в Онтарио). Ричера ошибочно арестовывают за убийство, а после освобождения он объединяется с двумя честными полицейскими — Оскаром Финли и Роско Конклин. Им предстоит расследовать местный заговор коррумпированных политиков, богатого бизнес-магната и его сына. Критики высоко оценили экранизацию — на Rotten Tomatoes сериал получил 92 процента положительных отзывов, а на Metacritic — 68 из 100.

Второй сезон, основанный на книге «Сплошные проблемы и неприятности» (Bad Luck and Trouble) 2007 года, стартовал 15 декабря 2023-го и завершился 19 января 2024 года. В этой части Ричер получает тревожный звонок от бывшего сослуживца из распущенного подразделения военной полиции. Узнав о таинственном убийстве одного из коллег, он воссоединяет старую команду, чтобы найти виновных и отомстить за друга. Второй сезон получился более эмоциональным, чем первый. Он пролил свет на прошлое Ричера и его отношения с бывшими сослуживцами.

Критики о сериале «Джек Ричер»

Критики приняли продолжение проекта с еще большим энтузиазмом; его похвалили за улучшенную динамику повествования и напряженные сюжетные линии, однако некоторые эксперты отметили, что образ главного героя был раскрыт недостаточно.

Основные персонажи и актеры предыдущих сезонов

Джек Ричер (Алан Ритчсон) — бывший майор военной полиции армии США с обширным опытом следственной работы и боевых действий;

Фрэнсис Нигли (Мария Стен) — специалист по корпоративной безопасности, служила с Ричером;

Карла Диксон (Серинда Свон) — судебный бухгалтер в управлении корпоративными рисками; служила с Ричером;

Оскар Финли (Малкольм Гудвин) — капитан полиции и главный детектив полиции Маргрейва;

Роско Конклин (Уилла Фицджералд) — сержант полиции Маргрейва;

Гровер Тил (Брюс Макгилл) — продажный политик, который находится в сговоре с семьей бизнесменов;

А.М. (Фердинанд Кингсли) — опытный наемник, путешествующий под несколькими вымышленными именами;

Шейн Лэнгстон (Роберт Патрик) — бывший детектив полиции Нью-Йорка и коррумпированный главы службы безопасности New Age.

Что известно о третьем сезоне

В декабре 2023 года Алан Ритчсон подтвердил, что команда приступила к съемкам третьего сезона, основанного на романе Чайлда 2003 года «Убедительный довод» (Persuader).

Дата выхода

Премьера третьего сезона запланирована на 20 февраля 2025 года на Amazon Prime Video.

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Сюжет

Подробности о новом сезоне пока держатся в секрете, и сам исполнитель главной роли намекнул, что не хочет спойлерить. По сюжету книги Ричер окажется вовлечен в дело о спасении информатора Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Расследование приведет его к раскрытию обширной криминальной сети, связанной с наркотрафиком и коррупцией. На этом пути Ричеру придется столкнуться не только с опасными противниками, но и с внутренними демонами, и, конечно, добиться справедливости.

Актерский состав

В третьем сезоне появится не так много знакомых лиц. В главной роли останется Алан Ритчсон; также к нему присоединится Мария Стен в роли Фрэнсис Нигли, одной из бывших военных товарищей Ричера. По информации издания Variety, позже она, вероятно, выступит в главной роли спин-оффа, а это значит, что ее персонажу необходимо присутствовать в текущем сезоне.

На данный момент пока это все подтвержденные актеры из предыдущих сезонов.

По словам шоураннера Ника Санторы, особенность Ричера в том, что он одиночка, всегда сам по себе: когда происходит что-то плохое, он объединяется с хорошими людьми, а потом прощается с ними и идет своей дорогой.

Среди новых актеров — Энтони Майкл Холл, который сыграет бизнесмена Закари Бека (вероятно, главного антагониста нового сезона), а также Соня Кэссиди, Стивен Эллиот и Гильермо Вильянуэву, которые исполнят роли агентов DEA и будут сотрудничать с Ричером. Кроме того, в сериале появятся Брайн Ти и Джонни Бертхольд — ожидается, что они сыграют отца и сына, вступивших в противостояние с Ричером. Оливье Рихтерс, присоединившийся к касту одним из последних, сыграет бодибилдера и телохранителя Закари Бека по кличке Поли.