Опубликован тизер «Фантастической четверки»

Marvel Studios начала подогревать интерес аудитории к трейлеру «Фантастической четвёрки» и выпустила небольшой тизер. В нём показали детей и взрослых, которые спешат к телевизору в магазине, чтобы посмотреть на взлёт ракеты, на которой находятся все члены команды.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат IGN.

Вместе с этим появился и свежий постер картины, который можно увидеть ниже.

© Disney

Напомним, Педро Паскаль в ленте сыграл роль Мистера Фантастика или Рида Ричардса. Вместе с ним в проекте снялись Эбон Мосс-Бакрак (Существо), Джозеф Куинн (Человек-факел) и Ванесса Кирби (Женщина-невидимка). Режиссёром ленты выступил Мэтт Шекман.

Премьера кинокомикса состоится 25 июля 2025 года.