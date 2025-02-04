В работе находится продолжение сериала «Баффи — истребительницы вампиров»

По данным издания Variety, в работе находится продолжение культового сериала «Баффи — истребительницы вампиров». Проект якобы запустят на Hulu.

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Источники сообщают, что Сара Мишель Геллар ведёт финальную стадию переговоров о том, чтобы снова сыграть культовую главную героиню в проекте. Важная деталь — новое шоу будет посвящено новому главному герою, а героиня Геллар появится в качестве камео.

Нора Цукерман и Лила Цуккерман будут писать сценарии, руководить съёмочным процессом и исполнять обязанности продюсеров. Хлоя Чжао, снявшая ленту «Вечные» и другие картины, будет режиссёром и исполнительным продюсером.