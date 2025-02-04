Фильм о Пушкине «Пророк» отправится в международный прокат

Показ нового фильма "Пророк. История Александра Пушкина" режиссера Феликса Умарова пройдет в нескольких европейских странах в ближайшие два месяца. Об этом ТАСС сообщил продюсер картины генеральный директор "Централ Партнершип" Вадим Верещагин.

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« ‎ П о к а з ф и л ь м а п р о й д е т п о в с е й Е в р о п е в п е р и о д с с е р е д и н ы ф е в р а л я п о с е р е д и н у м а р т а 2 0 2 5 г о д а » , — с к а з а л с о б е с е д н и к а г е н т с т в а , п о д ч е р к н у в , ч т о к и н о л е н т о й з а и н т е р е с о в а л и с ь м н о г и е с т р а н ы .

Среди них - Австрия, Швейцария, Франция, Германия, Испания и Бенилюкс. Азиатское направление, как заметил продюсер, находится "в работе". Он добавил, что в ряде стран выйдет дублированная версия фильма, в других - картина останется на языке оригинала с субтитрами.

Фильм "Пророк. История Александра Пушкина" станет художественной интерпретацией биографии писателя. Он появится на больших экранах 14 февраля 2025 года. Главную роль в картине сыграет Юрий Борисов, удостоенный, помимо "Оскара", номинации на американскую премию Голливудской ассоциации прессы "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Анора".