Фильм о Пушкине «Пророк» отправится в международный прокат

В международный прокат фильм о Пушкине "Пророк" выйдет 14 февраля
Показ нового фильма "Пророк. История Александра Пушкина" режиссера Феликса Умарова пройдет в нескольких европейских странах в ближайшие два месяца. Об этом ТАСС сообщил продюсер картины генеральный директор "Централ Партнершип" Вадим Верещагин.
«Показ фильма пройдет по всей Европе в период с середины февраля по середину марта 2025 года», — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что кинолентой заинтересовались многие страны.
Среди них - Австрия, Швейцария, Франция, Германия, Испания и Бенилюкс. Азиатское направление, как заметил продюсер, находится "в работе". Он добавил, что в ряде стран выйдет дублированная версия фильма, в других - картина останется на языке оригинала с субтитрами.
Фильм "Пророк. История Александра Пушкина" станет художественной интерпретацией биографии писателя. Он появится на больших экранах 14 февраля 2025 года. Главную роль в картине сыграет Юрий Борисов, удостоенный, помимо "Оскара", номинации на американскую премию Голливудской ассоциации прессы "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Анора".