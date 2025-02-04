Никита Михалков оценил фильм «Пророк. История Александра Пушкина»

Михалков: фильм о Пушкине обладает лучшей формой для привлечения молодежи
Народный артист России председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков считает, что музыкальный фильм "Пророк. История Александра Пушкина" режиссера Феликса Умарова обладает лучшей формой для привлечения молодежи. Такое мнение он выразил в беседе с журналистами перед премьерой киноленты.
«Это очень нужная картина - именно в таком жанре и в таком осмыслении Пушкина. Абсолютно убежден, что именно такая форма необходима для того, чтобы фильм смотрела молодежь», — сказал Михалков, подчеркнув, что речь идет о жанре музыкального фильма.
На вопрос о том, почему картина выполнена именно в этом жанре, Михалков ответил, что "он доходчивей", а Пушкин "там свой", вызывающий и сострадание, и любовь, и понимание, "хотя и раздражает поначалу как и тех, с кем он общается на экране вначале". По мнению режиссера, "очень важен вкус и чувство меры" в том, чтобы связать личность поэта с определенным музыкальным оформлением. Создателям "Пророка..." удалось выдержать в картине этот синтез, считает Михалков.
«Мне кажется, что эта картина должна быть очень востребована. И это не коммерческий хит, <...> это достойно, потому что мы не зарабатываем на Пушкине, это принципиально важно. Он живет в картине самостоятельно, и он вызывает огромное уважение и сострадание, что очень важно», — подытожил народный артист России.
Он добавил, что ранее его тоже посещали мысли о создании художественной интерпретацией биографии Пушкина, но он отказался от этой идеи, когда представил актера, стоящего в перерыве за обедом в бакенбардах, кучерявой головой и гусиным пером за ухом.
«Честно говоря, когда запускали "Пророк", тоже были опасения, и они, к счастью, развеялись, когда я увидел, как она сделана», — подытожил Михалков.
Фильм "Пророк. История Александра Пушкина" станет художественной интерпретацией биографии поэта. Он появится на больших экранах 14 февраля 2025 года. Главную роль в картине сыграет Юрий Борисов, удостоенный, помимо "Оскара", номинации на американскую премию Голливудской ассоциации прессы "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Анора".