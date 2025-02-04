Никита Михалков оценил фильм «Пророк. История Александра Пушкина»

Народный артист России председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков считает, что музыкальный фильм "Пророк. История Александра Пушкина" режиссера Феликса Умарова обладает лучшей формой для привлечения молодежи. Такое мнение он выразил в беседе с журналистами перед премьерой киноленты.

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« Э т о о ч е н ь н у ж н а я к а р т и н а - и м е н н о в т а к о м ж а н р е и в т а к о м о с м ы с л е н и и П у ш к и н а . А б с о л ю т н о у б е ж д е н , ч т о и м е н н о т а к а я ф о р м а н е о б х о д и м а д л я т о г о , ч т о б ы ф и л ь м с м о т р е л а м о л о д е ж ь » , — с к а з а л М и х а л к о в , п о д ч е р к н у в , ч т о р е ч ь и д е т о ж а н р е м у з ы к а л ь н о г о ф и л ь м а .

На вопрос о том, почему картина выполнена именно в этом жанре, Михалков ответил, что "он доходчивей", а Пушкин "там свой", вызывающий и сострадание, и любовь, и понимание, "хотя и раздражает поначалу как и тех, с кем он общается на экране вначале". По мнению режиссера, "очень важен вкус и чувство меры" в том, чтобы связать личность поэта с определенным музыкальным оформлением. Создателям "Пророка..." удалось выдержать в картине этот синтез, считает Михалков.

« М н е к а ж е т с я , ч т о э т а к а р т и н а д о л ж н а б ы т ь о ч е н ь в о с т р е б о в а н а . И э т о н е к о м м е р ч е с к и й х и т , < . . . > э т о д о с т о й н о , п о т о м у ч т о м ы н е з а р а б а т ы в а е м н а П у ш к и н е , э т о п р и н ц и п и а л ь н о в а ж н о . О н ж и в е т в к а р т и н е с а м о с т о я т е л ь н о , и о н в ы з ы в а е т о г р о м н о е у в а ж е н и е и с о с т р а д а н и е , ч т о о ч е н ь в а ж н о » , — п о д ы т о ж и л н а р о д н ы й а р т и с т Р о с с и и .

Он добавил, что ранее его тоже посещали мысли о создании художественной интерпретацией биографии Пушкина, но он отказался от этой идеи, когда представил актера, стоящего в перерыве за обедом в бакенбардах, кучерявой головой и гусиным пером за ухом.

« Ч е с т н о г о в о р я , к о г д а з а п у с к а л и " П р о р о к " , т о ж е б ы л и о п а с е н и я , и о н и , к с ч а с т ь ю , р а з в е я л и с ь , к о г д а я у в и д е л , к а к о н а с д е л а н а » , — п о д ы т о ж и л М и х а л к о в .

Фильм "Пророк. История Александра Пушкина" станет художественной интерпретацией биографии поэта. Он появится на больших экранах 14 февраля 2025 года. Главную роль в картине сыграет Юрий Борисов, удостоенный, помимо "Оскара", номинации на американскую премию Голливудской ассоциации прессы "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Анора".