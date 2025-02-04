Режиссер Феликс Умаров поделился планами на будущее

Режиссер фильма "Пророк. История Александра Пушкина" Феликс Умаров сообщил в интервью ТАСС, что в будущем надеется экранизировать биографию поэта Владимира Маяковского.

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« М н е о ч е н ь н р а в и т с я ф и г у р а М а я к о в с к о г о , — п р и з н а л с я У м а р о в . — У н е г о с о в р е м е н н ы й с л о г , е г о п о э з и я м е н я в о с х и щ а е т , б ы л о б ы и н т е р е с н о р а с к р ы т ь е г о п у т ь . Я з н а ю , ч т о е с т ь л ю д и , к о т о р ы е у ж е р а б о т а ю т н а д э т о й к о л о с с а л ь н о й ф и г у р о й , н о м е н я н е о с т а в л я е т н а д е ж д а , ч т о р а н о и л и п о з д н о я с н е й м о г у с т о л к н у т ь с я " .

Режиссер подчеркнул, что ему очень нравится читать биографии, он часто восхищается великими людьми. У Умарова также есть несколько сценарных заявок, которые он уже писал.

« Н о р а с с к а з ы в а т ь о н и х с е й ч а с , б о ю с ь , н е с т о и т , п о с к о л ь к у э т о д е й с т в и т е л ь н о ц е н н ы е ф и г у р ы , и м н е б ы н е х о т е л о с ь , ч т о б ы и х у в е л и у м е н я и з - п о д н о с а » , — д о б а в и л о н .

Фильм "Пророк. История Александра Пушкина" - художественная интерпретация биографии писателя. Он появится на больших экранах 14 февраля 2025 года. Как отметили создатели картины на премьере в Михайловском театре в понедельник, это история жизни Александра Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли, масштабный фильм о великом поэте, "которого знают все и не знает никто". В главных ролях картины Юра Борисов (Александр Пушкин), Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Илья Любимов (Василий Жуковский), Евгений Шварц (Император Николай I), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Кай Гетц (Пушкин-лицеист), Флориан Десбьендра (Жорж Дантес) и другие. Это проект производства кинокомпании "Централ Партнершип", компании "Кинослово", Студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова при поддержке Фонда кино.