Режиссер Феликс Умаров поделился планами на будущее

Умаров надеется экранизировать биографию Маяковского
Режиссер фильма "Пророк. История Александра Пушкина" Феликс Умаров сообщил в интервью ТАСС, что в будущем надеется экранизировать биографию поэта Владимира Маяковского.
«Мне очень нравится фигура Маяковского, — признался Умаров. — У него современный слог, его поэзия меня восхищает, было бы интересно раскрыть его путь. Я знаю, что есть люди, которые уже работают над этой колоссальной фигурой, но меня не оставляет надежда, что рано или поздно я с ней могу столкнуться".
Режиссер подчеркнул, что ему очень нравится читать биографии, он часто восхищается великими людьми. У Умарова также есть несколько сценарных заявок, которые он уже писал.
«Но рассказывать о них сейчас, боюсь, не стоит, поскольку это действительно ценные фигуры, и мне бы не хотелось, чтобы их увели у меня из-под носа», — добавил он.
Фильм "Пророк. История Александра Пушкина" - художественная интерпретация биографии писателя. Он появится на больших экранах 14 февраля 2025 года. Как отметили создатели картины на премьере в Михайловском театре в понедельник, это история жизни Александра Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли, масштабный фильм о великом поэте, "которого знают все и не знает никто". В главных ролях картины Юра Борисов (Александр Пушкин), Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Илья Любимов (Василий Жуковский), Евгений Шварц (Император Николай I), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Кай Гетц (Пушкин-лицеист), Флориан Десбьендра (Жорж Дантес) и другие. Это проект производства кинокомпании "Централ Партнершип", компании "Кинослово", Студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова при поддержке Фонда кино.