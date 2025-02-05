Культовый японский триллер «Кинопроба» получит ремейк

Культовый триллер Такаси Миике "Кинопроба" (1999 г.) будет переснят на английском языке, постановкой займется датский режиссер Кристиан Тафдруп ("Не говори никому", "Пробуждение").

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Оригинальная картина, основанная на одноименном романе Рю Мураками, рассказывала историю вдовца Аоямы, намеренного жениться повторно. С помощью своего приятеля кинопродюсера он организовывает фиктивные кинопробы - смотрины девушек разных возрастов. Мужчина очарован мягкой и сдержанной экс-балериной Асами, однако она оказывается совсем не той, за кого себя выдает.

Ремейк разрабатывает студия Focus Features. Актерский состав и дата релиза неизвестны. Ожидается, что Тафдруп также перепишет сценарий вместе с братом Мадсом, также работавшим над нашумевшим психологическим триллером "Не говори никому" (и его американским ремейком).

"Кинопроба", одна из самых известных картин японского многостаночника Миике ("Убийца Ичи", "Изо", "Страшная воля богов"), принесшая ему международное признание, считается одним из самых страшных фильмов в истории. Неспешная драма о переживших горе людях, к финалу превращающаяся в кровавую баню, удивила даже опытных хоррормейкеров: Роб Зомби ("Дом 1000 трупов", "31"), Элай Рот ("Хостел") и Джон Лэндис ("Сумеречная зона") признавали, что смотреть "Кинопробу" им было непросто.

Лента присутствует в Топ-20 фильмов с 1992 года - по версии Квентина Тарантино. По мнению Джеймса Ганна, это единственный достойный фильм ужасов, снятый в 1990-е. В 2024 году издание Variety опубликовало список 100 лучших хорроров всех времен, в котором она заняла седьмое место.