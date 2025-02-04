Дени Вильнев хотел выпустить другой фильм вместо «Дюны 3»

Дени Вильнёв — известный постановщик «Дюны», «Дюны 2» и других лент. По словам режиссёра, между первой и второй «Дюной» он хотел выпустить другую картину, но целиком изменил своё решение.

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По словам Дени, очень много людей приняли «Дюну 2» тепло, и он понимает, что больше всего фанаты франшизы хотели бы увидеть третью часть.

« Я п о ч у в с т в о в а л а п п е т и т и ж е л а н и е у в и д е т ь б о л ь ш е у а у д и т о р и и … и о т в е т с т в е н н о с т ь з а к о н ч и т ь э т у и с т о р и ю » .

Как и говорилось ранее, после «Дюны 3» Вильнёв перестанет работать над франшизой в качестве режиссёра. Сам триквел завершит историю Пола Атрейдеса, которого играет Тимоти Шаламе.