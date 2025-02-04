Режиссер рассказал, как проходили съемки фильма «Пророк»

Съемки кинокартины "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым в главной роли проходили около четырех месяцев в исторических местах Санкт-Петербурга, сообщил в интервью ТАСС режиссер фильма Феликс Умаров.

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« С ъ е м к и д л и л и с ь п о р я д к а ч е т ы р е х м е с я ц е в < … > в у н и к а л ь н ы х и с т о р и ч е с к и х о б ъ е к т а х С а н к т - П е т е р б у р г а » , — п о д е л и л с я р е ж и с с е р .

По его словам, съемочная группа прошла много исторических мест при подготовке к проекту, включая Императорский Царскосельский лицей и могилу Пушкина. Он добавил, что во время съемок ему было приятно ощутить на себе дух того времени, когда жил великий русский писатель.

Умаров также рассказал о географии съемок:

« М ы н а ч а л и с ъ е м к и в П а в л о в с к е ( в п р о ш л о м о д н а и з з а г о р о д н ы х р е з и д е н ц и й р о с с и й с к и х и м п е р а т о р о в ) , а з а к о н ч и л и в М и х а й л о в с к о м , в и м е н и и П у ш к и н а » .

Фильм "Пророк. История Александра Пушкина" - художественная интерпретация биографии писателя. Он появится на больших экранах 14 февраля 2025 года. Как отметили создатели картины на премьере в Михайловском театре 3 февраля, это история жизни Александра Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли, масштабный фильм о великом поэте, "которого знают все и не знает никто". В главных ролях картины: Юра Борисов (Александр Пушкин), Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Илья Любимов (Василий Жуковский), Евгений Шварц (Император Николай I), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Кай Гетц (Пушкин-лицеист), Флориан Десбьендра (Жорж Дантес) и другие. Это проект производства кинокомпании "Централ Партнершип", компании "Кинослово", Студии "Тритэ" Никиты Михалкова при поддержке Фонда кино.