Вышел трейлер детективного триллера «Дело "Мальдророр"»

Трейлер: Детективный триллер "Дело "Мальдророр" выйдет в России
Компания "Экспонента фильм" сообщила о выходе в российский прокат детективного триллера «Дело "Мальдророр"». Премьера фильма состоится в апреле 2025 года.
Действие фильма разворачивается в 1995 году. Бесследно исчезают две девочки. К расследованию этого дела присоединяется молодой детектив Поль Шартье. Однако полицейские методы кажутся Полю устаревшими и малоэффективными, поэтому он начинает охотиться на маньяка в одиночку.
Сюжет фильма частично основан на реальной истории бельгийского серийного убийцы Марка Дютру, известного как "монстр из Шарлеруа".
Режиссером фильма выступил бельгийский постановщик Фабрис Дю Вельц:
«Для меня "Дело “Мальдорор”" - это проект, призванный пролить свет на общественную травму и способный предложить нам новый взгляд на способность противостоять злу».
Картина была тепло встречена критиками на 81-м Венецианском кинофестивале. Кроме того, она участвовала в таких престижных фестивалях, как Fantasy Filmfest и крупнейший фестиваль жанровых фильмов Sitges. Фильм также вошел в список "50 самых ожидаемых зарубежных фильмов" по версии "Кинопоиска".