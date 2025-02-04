Трейлер: Детективный триллер "Дело "Мальдророр" выйдет в России

Компания "Экспонента фильм" сообщила о выходе в российский прокат детективного триллера «Дело "Мальдророр"». Премьера фильма состоится в апреле 2025 года.

Вышел трейлер детективного триллера «Дело "Мальдророр"»
© Российская Газета

Действие фильма разворачивается в 1995 году. Бесследно исчезают две девочки. К расследованию этого дела присоединяется молодой детектив Поль Шартье. Однако полицейские методы кажутся Полю устаревшими и малоэффективными, поэтому он начинает охотиться на маньяка в одиночку.

Сюжет фильма частично основан на реальной истории бельгийского серийного убийцы Марка Дютру, известного как "монстр из Шарлеруа".

Режиссером фильма выступил бельгийский постановщик Фабрис Дю Вельц:

«Для меня "Дело Мальдорор" - это проект, призванный пролить свет на общественную травму и способный предложить нам новый взгляд на способность противостоять злу».

Картина была тепло встречена критиками на 81-м Венецианском кинофестивале. Кроме того, она участвовала в таких престижных фестивалях, как Fantasy Filmfest и крупнейший фестиваль жанровых фильмов Sitges. Фильм также вошел в список "50 самых ожидаемых зарубежных фильмов" по версии "Кинопоиска".

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