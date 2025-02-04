Вышел трейлер детективного триллера «Дело "Мальдророр"»

Компания "Экспонента фильм" сообщила о выходе в российский прокат детективного триллера «Дело "Мальдророр"». Премьера фильма состоится в апреле 2025 года.

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Действие фильма разворачивается в 1995 году. Бесследно исчезают две девочки. К расследованию этого дела присоединяется молодой детектив Поль Шартье. Однако полицейские методы кажутся Полю устаревшими и малоэффективными, поэтому он начинает охотиться на маньяка в одиночку.

Сюжет фильма частично основан на реальной истории бельгийского серийного убийцы Марка Дютру, известного как "монстр из Шарлеруа".

Режиссером фильма выступил бельгийский постановщик Фабрис Дю Вельц:

« Д л я м е н я " Д е л о “ М а л ь д о р о р ” " - э т о п р о е к т , п р и з в а н н ы й п р о л и т ь с в е т н а о б щ е с т в е н н у ю т р а в м у и с п о с о б н ы й п р е д л о ж и т ь н а м н о в ы й в з г л я д н а с п о с о б н о с т ь п р о т и в о с т о я т ь з л у » .

Картина была тепло встречена критиками на 81-м Венецианском кинофестивале. Кроме того, она участвовала в таких престижных фестивалях, как Fantasy Filmfest и крупнейший фестиваль жанровых фильмов Sitges. Фильм также вошел в список "50 самых ожидаемых зарубежных фильмов" по версии "Кинопоиска".