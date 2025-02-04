Звезда «Английского пациента» возглавила жюри Каннского кинофестиваля

Звезда фильмов «Английский пациент» и «Шоколад» Жюльет Бинош возглавит жюри Каннского кинофестиваля. Об этом сообщили организаторы французского киносмотра.

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60-летняя актриса призналась, что с нетерпением ждет возможности занять кресло председателя жюри основного конкурса и поделиться жизненным опытом с членами жюри и зрителями.

« В 1 9 8 5 г о д у я в п е р в ы е п о д н я л а с ь п о с т у п е н я м Д в о р ц а ф е с т и в а л я с э н т у з и а з м о м и п е р е ж и в а н и я м и м о л о д о й а к т р и с ы . Я в о о б р а з и т ь н е м о г л а , ч т о ч е р е з 4 0 л е т в е р н у с ь с п у с т я в к а ч е с т в е п р е д с е д а т е л я ж ю р и » , — в ы с к а з а л а с ь о н а .

78-й Каннский кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая.

Жюльет Бинош родилась 9 марта 1964 года в Париже. Международная популярность пришла к ней, когда на экраны вышла картина польского режиссера Кшиштофа Кесьлевского «Три цвета: Синий». Всего Бинош снялась в более чем 60 фильмах. Жизнь и карьера звезды, в 2024 году отпраздновавшей юбилей — в галерее «Газеты.Ru».