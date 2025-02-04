Начались съемки комедийного сериала «Одни дома»

START, Okko и телеканал «Солнце» приступили к съёмкам комедийного сериала «Одни дома». Сколько займёт производство, неизвестно, но премьера шоу состоится осенью этого года.

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Сюжет расскажет истории о четырёх детях, которые остались дома без родителей, но под присмотром инфантильного дяди Вити и его подруги. Ребята давно мечтали оказаться одни дома, и их желание сбывается, когда отец с матерью застревают на Камчатке из-за облака вулканического пепла.

Фото со съёмок

Режиссером сериала стал сценарист «Многодетства» и креативный продюсер «Родителей родителей» Алексей Романюк. В актёрском составе проекта задействованы Сергей Стёпин, Павел Рассомахин, Анна Изотова, Екатерина Червова и другие.