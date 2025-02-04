Опубликован тизер драмеди «Между нами химия»

Тизер: Весной выйдет драмеди "Между нами химия" с Бортич и Ефремовым
Онлайн-кинотеатр Wink.ru представил тизер драмеди "Между нами химия" с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым в главных ролях. Сериал проявил себя на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон" в прошлом году: Саша Бортич получила награду за главную женскую роль, а режиссер проекта Карина Чувикова была признана открытием фестиваля.
По сюжету мать-одиночка, которая столкнулась с тяжелым заболеванием, вынуждена резко изменить свою жизнь и начать поиски мужа. Единственный человек, которому героиня доверяет свой план, - это ее врач. В какой-то момент претендентов становится даже слишком много.
«Материал наполнен и мощно драматическими сценами, и сценами, которые требуют более тонких актерских проявлений. Точно могу сказать, что на сегодняшний день, по моим ощущениям, это самая масштабная и разносторонняя моя актерская работа», — поделилась Бортич.
Премьера - в марте.