Опубликован тизер драмеди «Между нами химия»

Онлайн-кинотеатр Wink.ru представил тизер драмеди "Между нами химия" с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым в главных ролях. Сериал проявил себя на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон" в прошлом году: Саша Бортич получила награду за главную женскую роль, а режиссер проекта Карина Чувикова была признана открытием фестиваля.

© Кадр из трейлера

По сюжету мать-одиночка, которая столкнулась с тяжелым заболеванием, вынуждена резко изменить свою жизнь и начать поиски мужа. Единственный человек, которому героиня доверяет свой план, - это ее врач. В какой-то момент претендентов становится даже слишком много.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/5bfcbc97f525a8e1190ce34f1879980e"/>

« М а т е р и а л н а п о л н е н и м о щ н о д р а м а т и ч е с к и м и с ц е н а м и , и с ц е н а м и , к о т о р ы е т р е б у ю т б о л е е т о н к и х а к т е р с к и х п р о я в л е н и й . Т о ч н о м о г у с к а з а т ь , ч т о н а с е г о д н я ш н и й д е н ь , п о м о и м о щ у щ е н и я м , э т о с а м а я м а с ш т а б н а я и р а з н о с т о р о н н я я м о я а к т е р с к а я р а б о т а » , — п о д е л и л а с ь Б о р т и ч .

Премьера - в марте.