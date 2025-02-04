Вышел первый трейлер нового «Пункта назначения»

Сразу вслед за более чем лаконичным тизером в Сети появился жесткий дебютный трейлер нового "Пункта назначения".

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Шестую часть культовой жанровой франшизы нам пришлось ждать без малого пятнадцать лет.

Перезапуск, обещанный как возвращение к корням, продолжит разрабатывать тему фатума и кровожадно смеяться над попытками избежать неизбежное.

У ленты - подзаголовок "Кровные узы" (Final Destination: Bloodlines).

Прокат начнется 16 мая.

Стартовый "Пункт" вышел в 2000-м, при бюджете в 23 млн долларов заработав почти 113 миллионов. Первый сиквел появился в 2003-м. При этом все картины серии стабильно были финансово успешны.