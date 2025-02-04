Вышел финальный трейлер комедии «Дорогая, я больше не перезвоню»

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила финальный трейлер комедии «Дорогая, я больше не перезвоню». Премьера фильма состоится уже 6 марта в кинотеатрах России, после чего лента выйдет в онлайн-сервисе Okko.

© Кадр из трейлера

Видео доступно во VK-группе НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокату».

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Картина расскажет про рекламщика Даню, страдающего синдромом отложенной жизни. Он много работает, спешит, пытается успеть всё — и счастья ему это не приносит. Внезапно он впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира, которая подозрительно напоминает аэропорт из его последней рекламы. Рейсов всего два — или в ад, или в рай, но Даня не теряет надежды найти другую дверь — обратно в мир живых.

Режиссёром и автором сценария фильма выступил Александр Фомин («Молодой человек»). Главные роли в ленте сыграли Никита Ефремов («Тетрис»), Ян Цапник («Одиночка»), Агата Муцениеце («Плакса»), Дмитрий Чеботарёв («Майор Гром») и другие актёры.

Постер комедии «Дорогая, я больше не перезвоню»