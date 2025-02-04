В Санкт-Петербурге начались съемки фильма «Ангелы Ладоги»

Начались съемки новой масштабной исторической картины режиссера Александра Котта "Ангелы Ладоги". Фильм, в частности, поддерживают телеканал "Россия", Фонд кино, фонд "Кинопрайм" и комитет по культуре Санкт-Петербурга. Выход в прокат запланирован на 2026 год.

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В основе сюжета картины - подлинная история о подвиге спортсменов-буеристов в годы блокады Ленинграда. В 1941 году миссия по доставке боеприпасов превратилась в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшие соперники в спорте по регатам теперь должны превратиться в настоящую единую команду.

Главные роли в картине сыграли Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов, Полина Агуреева, Вадим Сквирский, Евгений Сидихин и Дирк Мартенс.

Прямая речь

Роман Евдокимов, исполнитель роли Петра:

« М о й г е р о й П е т р - м о л о д о й п а р е н ь , я х т с м е н , м а с т е р с п о р т а , к о г д а н а ч а л а с ь в о й н а , е г о , к а к и т ы с я ч и д р у г и х , п р и з в а л и в а р м и ю , о н п о п а л в о т р я д б у е р и с т о в . В о в р е м я б л о к а д ы Л е н и н г р а д а б ы л с о з д а н с п е ц и а л ь н ы й о т р я д и з б ы в ш и х с п о р т с м е н о в , о н и д о л ж н ы б ы л и у п р а в л я т ь я х т а м и н а п о л о з ь я х , к о т о р ы е п о д п а р у с о м п о л ь д у Л а д о г и в ы в о з и л и о б е с с и л е н н ы х л ю д е й и з о к р у ж е н н о г о г о р о д а , д о с т а в л я л и х л е б и п р о д у к т ы . З а с ч е т т о г о , ч т о б у е р а м о г л и л о в к о м а н е в р и р о в а т ь и р а з в и в а т ь к о л о с с а л ь н у ю с к о р о с т ь , и х б ы л о о ч е н ь с л о ж н о у н и ч т о ж и т ь . Э т о б о л ь ш о е к и н о , д р а м а т и ч е с к а я и с т о р и я о б и т в е з а Л е н и н г р а д , о ч е н ь м н о г о с л о ж н о п о с т а н о в о ч н ы х с ц е н . П о к а ч т о м ы н е п р и с т у п а л и к и х с ъ е м к а м , н о д о в о л ь н о д о л г о к н и м г о т о в и л и с ь . С л о ж н о с т ь е щ е и в т о м , ч т о п о ч т и н е т с н е г а и л ь д а , т е п л а я з и м а в э т о м г о д у , н о н а ш г е н и а л ь н ы й о п е р а т о р Сергей Валентинович Астахов вместе с режиссером Александром Коттом придумали, как можно снять бой на льду, когда его почти нет. Это была страшная война. Огромная трагедия для всего мира и особенно для нашей страны. Моя двоюродная прабабушка умерла в блокаду. И почти в каждой семье могут рассказать свою историю».

Тихон Жизневский, исполнитель роли Павла: