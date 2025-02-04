Критики оценили третий сезон «Неуязвимого»

Уже 6 февраля стартует третий сезон мультсериала «Неуязвимый». Шоу продолжит историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Вскоре юноша обнаруживает, что у него тоже есть суперсилы, начинает тренировки с отцом и выясняет, что его родственник совсем не тот, кем хочет казаться.

© Кадр из трейлера

Критики уже посмотрели весь третий сезон и опубликовали первые обзоры. Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes продолжение рекомендуют к просмотру 100% журналистов. Они хвалят проработку персонажей, сюжет, эпичные сцены и называют мультсериал одним из лучших супергеройских произведений на рынке. Некоторые журналисты отмечают, что третий сезон всё же не дотягивает до первого, однако шоу остаётся важным проектом в каталоге Amazon.

Что пишут критики о третьем сезоне мультсериала «Неуязвимый»

«Если вам понравились первые два сезона "Неуязвимого", то вам понравится и новый. Если вы взрослый, который любит супергероев и анимацию, то почему вам может не понравиться "Неуязвимый"?»

«Лучше, чем второй сезон, но всё ещё не достигает высот первого! Это отличное шоу, в котором одинаково интересные экшен-моменты и диалоги между персонажами».

«Третий сезон "Неуязвимого" больше, лучше, быстрее и сильнее, чем предыдущие».

«После двух звёздных сезонов "Неуязвимый" увеличивает моральную и эмоциональную сложность, усиливая историю Марка и опыт зрителя».

Премьера третьего сезона «Неуязвимого» состоится уже 6 февраля — в этот день выйдут сразу три эпизода.