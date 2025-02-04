«Не узнают в метро». Георгий Дронов рассказал о ролях второго плана

«Меня не узнают в метро»: актер Георгий Дронов — откровенно о ролях второго плана
Финальный сезон комедийного сериала «Девушки с Макаровым» стартовал на телеканале ТНТ. Это история о том, как полицейские района Бутово раскрывают неочевидные преступления и охраняют порядок одного из самых неспокойных районов Москвы. Роль заместителя начальника ОВД Бутово Романа Жилина исполнил актер Георгий Дронов.
— Георгий, в одном интервью вы говорили, что не хотите, чтобы вашу незаметность украли. Насколько это вообще реально для известного актера?
— Возможно ли это? Возможно, абсолютно. Поверьте мне, я езжу в метро! Если аккуратно, не вызывающе себя вести, то ты сохранишь свою незаметность. Ведь папарацци замечают только тех публичных личностей, которым нужно это внимание.
— В сериале «Девушки с Макаровым» вы играете сотрудника полиции Романа Жилина. Есть ли в образе персонажа что-то такое, что вы добавили от себя?
— От себя я добавил некоторые детали. Например, очки, потому что они мне необходимы (смеется) и потому что это придает персонажу определенной солидности.
— Есть ли у героя какая-то особенная черта, которая вам нравится?
— Наверное, то, что он — настоящий друг, который не подведет, не бросит и всегда подставит плечо, спину, ногу, руку, голову, чтобы выручить друга в любой ситуации. Вот эта черта мне очень нравится. Побольше бы таких друзей в жизни.
— Сейчас часто переснимают старые сериалы, фильмы. Как по-вашему, с чем это связано? Как вы относитесь к тому, что создатели проектов решают переснять, продолжить знакомую зрителям историю?
— Давайте я вам расскажу на примерах, которых сейчас существует множество. У японского режиссера Акиры Куросавы есть фильм «Семь самураев». Американцы увидели этот фильм и пересняли его. На основе японского сценария сделали «Великолепную семерку», которая тоже стала легендарным, знаковым фильмом. Вот к таким примерам я отношусь очень положительно: когда какая-то интересная история переносится в другую страну и герои наделяются новыми — национальными качествами. Например, Индия, мне кажется, много чего переснимает и наделяет фильмы индийским колоритом. Бывают интересные истории. А когда продюсеры решают переснять просто старые фильмы на современный лад… я не очень хорошо к этому отношусь. Почему режиссеры на это идут? Наверное, думают, что колоссальная популярность старых фильмов принесет популярность и их проектам. Как по мне, лучше потратить деньги, время и силы на создание чего-то нового. И вдруг, если это будет сделано интересно, эти картины смогут получить такую же популярность.
— В одном интервью вы сказали, что ваш герой в сериале «Девушки с Макаровым» — это «свита главного героя». Может ли «актер второго плана» сыграть роль так, чтобы затмить главного персонажа?
— У любого актера второго плана есть прекрасная возможность сделать своего персонажа ярко — не ярче главного героя, а ярче, чем он прописан, более запоминающимся. Персонаж может только заявить о себе, а главный герой всегда остается главным героем. Как-то «увеличить» свою роль под силу актеру второго плана, в этом нет ничего зазорного. Тогда сценаристы (как было и с моим героем) обращают внимание на него и видят, что он полюбился. И в таком случае у героя немного увеличивается его сюжетная линия и его пребывание на экране.
— Известно, что вам нравятся фантастические фильмы и сериалы. Не хотели бы сами сняться в такой картине?
— Я обожаю фантастику, фэнтези! Все, что связано с космосом, с подводными и подземными приключениями, с приключениями во времени, с приключениями в мире, где живут эльфы, тролли, гномы. Сказки. Все это очень нравится! С огромным удовольствием согласился бы принять участие в таком проекте. Независимо от того, какую бы предложили роль. Погружусь туда с головой не раздумывая. Если у вас есть знакомые режиссеры, которые собираются снимать фантастику или сказку, пожалуйста, намекните им о том, что есть актер, который мечтает воплотить это в своей творческой карьере!
— Расскажите, были ли в вашей жизни ситуации, когда юмор помогал вам справиться с какими-то серьезными трудностями?
— Таких моментов было огромное количество. Уверен, что юмор — это идеальный выход из любой, даже самой тупиковой, ситуации.
— Вас нет в соцсетях. Но мы живем в такое время, когда люди сидят в них по 6–8 часов. Разве без популярности в соцсетях работать не сложнее?
— Да, я — противник соцсетей. Не вижу смысла в том, чтобы свою личную жизнь выкладывать на общественное достояние. Наверное, работе это и правда может помешать. Некоторые продюсеры, утверждая актера на ту или иную роль, смотрят не на талант, а на его популярность в соцсетях. Ну, пускай. Я в любом случае буду убеждать продюсеров в необходимости взять именно меня своей хорошо выполненной работой, а не количеством подписчиков.
— Некоторые фильмы, снятые в прошлом, люди пересматривают по несколько раз в год. Вот у человека сегодня плохое настроение — и он садится смотреть картину, которая точно заставит его улыбнуться. Снимают ли сейчас такое кино?
— Конечно, сегодня тоже снимаются шедевры, которые хочется пересматривать. Но, мне кажется, в наше время все настолько скоротечно, а сознание наше настолько короткое, что мы можем посмотреть фильм, восхититься им, а вернемся ли мы к нему второй раз — неизвестно.
ДОСЬЕ
Георгий Дронов родился 7 апреля 1971 года в Москве. Учился в Московском государственном институте культуры, а затем в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина. Главным образом известен по сериалам и фильмам «Саша+Маша», «Пляж», «Девушки с Макаровым», «Ночной дозор». Особую популярность ему принес сериал «Воронины», где он сыграл главного героя.