«Не узнают в метро». Георгий Дронов рассказал о ролях второго плана

Финальный сезон комедийного сериала «Девушки с Макаровым» стартовал на телеканале ТНТ. Это история о том, как полицейские района Бутово раскрывают неочевидные преступления и охраняют порядок одного из самых неспокойных районов Москвы. Роль заместителя начальника ОВД Бутово Романа Жилина исполнил актер Георгий Дронов.

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— Георгий, в одном интервью вы говорили, что не хотите, чтобы вашу незаметность украли. Насколько это вообще реально для известного актера?

— В о з м о ж н о л и э т о ? В о з м о ж н о , а б с о л ю т н о . П о в е р ь т е м н е , я е з ж у в м е т р о ! Е с л и а к к у р а т н о , н е в ы з ы в а ю щ е с е б я в е с т и , т о т ы с о х р а н и ш ь с в о ю н е з а м е т н о с т ь . В е д ь п а п а р а ц ц и з а м е ч а ю т т о л ь к о т е х п у б л и ч н ы х л и ч н о с т е й , к о т о р ы м н у ж н о э т о в н и м а н и е .

— В сериале «Девушки с Макаровым» вы играете сотрудника полиции Романа Жилина. Есть ли в образе персонажа что-то такое, что вы добавили от себя?

— О т с е б я я д о б а в и л н е к о т о р ы е д е т а л и . Н а п р и м е р , о ч к и , п о т о м у ч т о о н и м н е н е о б х о д и м ы ( с м е е т с я ) и п о т о м у ч т о э т о п р и д а е т п е р с о н а ж у о п р е д е л е н н о й с о л и д н о с т и .

— Есть ли у героя какая-то особенная черта, которая вам нравится?

— Н а в е р н о е , т о , ч т о о н — н а с т о я щ и й д р у г , к о т о р ы й н е п о д в е д е т , н е б р о с и т и в с е г д а п о д с т а в и т п л е ч о , с п и н у , н о г у , р у к у , г о л о в у , ч т о б ы в ы р у ч и т ь д р у г а в л ю б о й с и т у а ц и и . В о т э т а ч е р т а м н е о ч е н ь н р а в и т с я . П о б о л ь ш е б ы т а к и х д р у з е й в ж и з н и .

— Сейчас часто переснимают старые сериалы, фильмы. Как по-вашему, с чем это связано? Как вы относитесь к тому, что создатели проектов решают переснять, продолжить знакомую зрителям историю?

— Д а в а й т е я в а м р а с с к а ж у н а п р и м е р а х , к о т о р ы х с е й ч а с с у щ е с т в у е т м н о ж е с т в о . У я п о н с к о г о р е ж и с с е р а Акиры Куросавы есть фильм «Семь самураев». Американцы увидели этот фильм и пересняли его. На основе японского сценария сделали «Великолепную семерку», которая тоже стала легендарным, знаковым фильмом. Вот к таким примерам я отношусь очень положительно: когда какая-то интересная история переносится в другую страну и герои наделяются новыми — национальными качествами. Например, Индия, мне кажется, много чего переснимает и наделяет фильмы индийским колоритом. Бывают интересные истории. А когда продюсеры решают переснять просто старые фильмы на современный лад… я не очень хорошо к этому отношусь. Почему режиссеры на это идут? Наверное, думают, что колоссальная популярность старых фильмов принесет популярность и их проектам. Как по мне, лучше потратить деньги, время и силы на создание чего-то нового. И вдруг, если это будет сделано интересно, эти картины смогут получить такую же популярность.

— В одном интервью вы сказали, что ваш герой в сериале «Девушки с Макаровым» — это «свита главного героя». Может ли «актер второго плана» сыграть роль так, чтобы затмить главного персонажа?

— У л ю б о г о а к т е р а в т о р о г о п л а н а е с т ь п р е к р а с н а я в о з м о ж н о с т ь с д е л а т ь с в о е г о п е р с о н а ж а я р к о — н е я р ч е г л а в н о г о г е р о я , а я р ч е , ч е м о н п р о п и с а н , б о л е е з а п о м и н а ю щ и м с я . П е р с о н а ж м о ж е т т о л ь к о з а я в и т ь о с е б е , а г л а в н ы й г е р о й в с е г д а о с т а е т с я г л а в н ы м г е р о е м . К а к - т о « у в е л и ч и т ь » с в о ю р о л ь п о д с и л у а к т е р у в т о р о г о п л а н а , в э т о м н е т н и ч е г о з а з о р н о г о . Т о г д а с ц е н а р и с т ы ( к а к б ы л о и с м о и м г е р о е м ) о б р а щ а ю т в н и м а н и е н а н е г о и в и д я т , ч т о о н п о л ю б и л с я . И в т а к о м с л у ч а е у г е р о я н е м н о г о у в е л и ч и в а е т с я е г о с ю ж е т н а я л и н и я и е г о п р е б ы в а н и е н а э к р а н е .

— Известно, что вам нравятся фантастические фильмы и сериалы. Не хотели бы сами сняться в такой картине?

— Я о б о ж а ю ф а н т а с т и к у , ф э н т е з и ! В с е , ч т о с в я з а н о с к о с м о с о м , с п о д в о д н ы м и и п о д з е м н ы м и п р и к л ю ч е н и я м и , с п р и к л ю ч е н и я м и в о в р е м е н и , с п р и к л ю ч е н и я м и в м и р е , г д е ж и в у т э л ь ф ы , т р о л л и , г н о м ы . С к а з к и . В с е э т о о ч е н ь н р а в и т с я ! С о г р о м н ы м у д о в о л ь с т в и е м с о г л а с и л с я б ы п р и н я т ь у ч а с т и е в т а к о м п р о е к т е . Н е з а в и с и м о о т т о г о , к а к у ю б ы п р е д л о ж и л и р о л ь . П о г р у ж у с ь т у д а с г о л о в о й н е р а з д у м ы в а я . Е с л и у в а с е с т ь з н а к о м ы е р е ж и с с е р ы , к о т о р ы е с о б и р а ю т с я с н и м а т ь ф а н т а с т и к у и л и с к а з к у , п о ж а л у й с т а , н а м е к н и т е и м о т о м , ч т о е с т ь а к т е р , к о т о р ы й м е ч т а е т в о п л о т и т ь э т о в с в о е й т в о р ч е с к о й к а р ь е р е !

— Расскажите, были ли в вашей жизни ситуации, когда юмор помогал вам справиться с какими-то серьезными трудностями?

— Т а к и х м о м е н т о в б ы л о о г р о м н о е к о л и ч е с т в о . У в е р е н , ч т о ю м о р — э т о и д е а л ь н ы й в ы х о д и з л ю б о й , д а ж е с а м о й т у п и к о в о й , с и т у а ц и и .

— Вас нет в соцсетях. Но мы живем в такое время, когда люди сидят в них по 6–8 часов. Разве без популярности в соцсетях работать не сложнее?

— Д а , я — п р о т и в н и к с о ц с е т е й . Н е в и ж у с м ы с л а в т о м , ч т о б ы с в о ю л и ч н у ю ж и з н ь в ы к л а д ы в а т ь н а о б щ е с т в е н н о е д о с т о я н и е . Н а в е р н о е , р а б о т е э т о и п р а в д а м о ж е т п о м е ш а т ь . Н е к о т о р ы е п р о д ю с е р ы , у т в е р ж д а я а к т е р а н а т у и л и и н у ю р о л ь , с м о т р я т н е н а т а л а н т , а н а е г о п о п у л я р н о с т ь в с о ц с е т я х . Н у , п у с к а й . Я в л ю б о м с л у ч а е б у д у у б е ж д а т ь п р о д ю с е р о в в н е о б х о д и м о с т и в з я т ь и м е н н о м е н я с в о е й х о р о ш о в ы п о л н е н н о й р а б о т о й , а н е к о л и ч е с т в о м п о д п и с ч и к о в .

— Некоторые фильмы, снятые в прошлом, люди пересматривают по несколько раз в год. Вот у человека сегодня плохое настроение — и он садится смотреть картину, которая точно заставит его улыбнуться. Снимают ли сейчас такое кино?

— К о н е ч н о , с е г о д н я т о ж е с н и м а ю т с я ш е д е в р ы , к о т о р ы е х о ч е т с я п е р е с м а т р и в а т ь . Н о , м н е к а ж е т с я , в н а ш е в р е м я в с е н а с т о л ь к о с к о р о т е ч н о , а с о з н а н и е н а ш е н а с т о л ь к о к о р о т к о е , ч т о м ы м о ж е м п о с м о т р е т ь ф и л ь м , в о с х и т и т ь с я и м , а в е р н е м с я л и м ы к н е м у в т о р о й р а з — н е и з в е с т н о .

ДОСЬЕ

Георгий Дронов родился 7 апреля 1971 года в Москве. Учился в Московском государственном институте культуры, а затем в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина. Главным образом известен по сериалам и фильмам «Саша+Маша», «Пляж», «Девушки с Макаровым», «Ночной дозор». Особую популярность ему принес сериал «Воронины», где он сыграл главного героя.