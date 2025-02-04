Стало известно, когда в России покажут фильм «Рэкетир. Новые времена»

Актер Андрей Мерзликин, которого российские зрители запомнили по фильму «Бумер», снялся в казахстанской криминальной драме режиссера Акана Сатаева «Рэкетир. Новые времена». Показ картины стартует в кинотеатрах РФ 13 февраля. Об этом сообщили создатели проекта.

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Новый фильм — третья часть ставшей культовой в Казахстане кинофраншизы «Рэкетир».

В первом фильме трилогии с участием российского актера Владимира Вдовиченкова, вышедшем в 2007 году, действие разворачивается в начале 1990 годов. Главный герой Саян (Саят Исембаев) — парень из Алма-Аты и подающий большие надежды боксер, который связывается с криминалом.

События в новом фильме развиваются в настоящее время: отсидев срок за убийство заклятого врага, Cаян выходит из тюрьмы. На воле его уже ждет сын убитого, давший слово уничтожить Cаяна. Большой бизнес, рейдерство, продажные чиновники и силовики — времена новые, а люди те же.

Картину «Рэкетир» часто сравнивают с такими российскими фильмами, как «Бумер» и «Бригада».

По признанию режиссера Акана Сатаева, к подобным сравнениям он относится положительно. «Бумер» и «Бригаду» считает культовыми проектами.

При этом подчеркивает, что «Рэкетир» — оригинальная и самостоятельная история.

По словам Андрея Мерзликина, сыграть в этом фильме он согласился в знак уважения к режиссеру «Рэкетира» Акану Сатаеву — ранее он снялся в его фильме «Заблудившийся».

« З а б л у д и в ш и й с я » — к а р т и н а , к о т о р у ю я с ч и т а ю э т а п н о й в с в о е й ж и з н и , и б л а г о д а р е н А к а н у з а т о , ч т о о н , р а с с м а т р и в а я к а н д и д а т у р ы и с п о л н и т е л е й г л а в н о й р о л и , о с т а н о в и л с в о й в ы б о р н а м н е . Н а ш е с о т р у д н и ч е с т в о с А к а н о м п е р е ш л о в д о б р ы е д р у ж е с к и е о т н о ш е н и я . И к о г д а о н п р е д л о ж и л м н е с н я т ь с я в с в о е м н о в о м ф и л ь м е « Р э к е т и р . Н о в ы е в р е м е н а » и с ы г р а т ь м о с к о в с к о г о б и з н е с м е н а , п р и е х а в ш е г о в К а з а х с т а н , я с р а з у с о г л а с и л с я » , — р а с с к а з а л а к т е р .

В актерском составе фильма есть еще один россиянин — это Денис Лебедев, боксер-профессионал, за время своей карьеры в спорте завоевывавший титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF. Для Лебедева эта работа в кино стала второй — на большом экране он дебютировал в фильме «БУМЕРанг», снятом режиссером «Бумера» Петром Бусловым.