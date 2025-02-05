В России прошла премьера фильма «Сент-Экзюпери»

В Москве состоялся премьерный показ французского фильма "Сент-Экзюпери". Главные роли в картине исполнили культовые актеры Венсан Кассель ("Черный лебедь", "Особенные"), Луи Гаррель ("Три мушкетера: Д'Артаньян", "Маленькие женщины") и Диана Крюгер ("Господин Никто", "Одержимость").

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Фильм основан на реальной истории и рассказывает о ключевом событии в жизни летчика и писателя, автора всемирно известной книги "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери.

По сюжету в 1930 году пилот Антуан де Сент-Экзюпери (Луи Гаррель) вместе с лучшим другом и коллегой Анри Гийоме (Венсан Кассель) решают проложить более короткий маршрут через горы. Когда Гийоме пропадает в Андах, Сент-Экзюпери отправляется в рискованный ночной полет для спасения своего товарища. Это смертельно опасное путешествие не только меняет его, но и вдохновляет на создание "Маленького принца", который станет символом безграничной силы воображения.

Сент-Экзюпери говорил:

" Ч т о б ы п и с а т ь , н у ж н о с н а ч а л а ж и т ь " .

Фильм не рассказывает о главном труде автора, но дает множество отсылок: словно ниточки переплетаются события жизни писателя и впоследствии написанные эпизоды книги. Картина "Сент-Экзюпери" показывает "закулисное" создание того самого воображаемого мира.

Режиссером и сценаристом ленты выступил Пабло Агуэро, обладатель множества кинонаград, включая приз Каннского кинофестиваля. Для него история "Маленького принца" и в частности Антуана де Сент-Экзюпери особенно близка. "Я родился в тех самых местах, которые Сент-Экзюпери облетал каждый день в поисках своего пропавшего друга. У нас дома была книга "Маленький принц", которая помогла мне справиться с суровыми условиями жизни и создать свой мир фантазий. Спустя годы, после переезда во Францию, идея вернуться в Анды, чтобы снять фильм о приключениях Сент-Экзюпери, стала для меня необходимостью", - поделился Агуэро.

Интересно и то, что съемки фильма "Сент-Экзюпери" длились с перерывами почти 2 года. Из них 1,5 года ушли на натурные съемки, которые проходили в Андах в экстремальных условиях и труднодоступных местах: во время снежных бурь и на высоте 5000м. Создатели картины решили отказаться от компьютерных технологий и снять реальные виды: так и были получены впечатляющие своей красотой и сказочной атмосферой кадры. В то же время команда вдохновлялась простотой оригинальных рисунков из книги "Маленький принц".

" М ы з а п е ч а т л е л и м н о г и е и з э т и х к а д р о в т о л ь к о в д в о е м с р е ж и с с е р о м , ч а с т о з а м е р з ш и е и в о с х и щ е н н ы е . Б ы л о у в л е к а т е л ь н о с о е д и н и т ь в о о б р а ж е н и е ф и л ь м а , в о о б р а ж е н и е Сент-Экзюпери и наш взгляд на патагонские пейзажи", - рассказала оператор Клер Матон.

На пресс-показе журналистов собрали в одном из залов кинотеатра и представили фильм. В конце просмотра повисла тишина, которую нельзя охарактеризовать иначе как "светлая печаль". Думаю, каждый в зале задумался о своем: о силе дружбы, любви или же о судьбе главного героя.

"Сент-Экзюпери" - это великолепное и вдохновляющее кино о нерушимой дружбе и силе воображения. Фильм будет интересен людям разных поколений, ведь он затрагивает вечные темы и незыблемые ценности. Картина охватывает всего семь дней из жизни великого писателя и бесстрашного пилота, но именно эта ключевая неделя дает шанс понять и узнать, каким же был Антуан де Сент-Экзюпери.

В кинотеатрах с 6 февраля.