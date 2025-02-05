Вышел боевик «Мост в огне»

4 февраля в онлайн-кинотеатрах выходит боевик «Мост в огне» режиссера Патрика Люссье. Главные роли исполнили Дилан Спраус и Мэйсон Гудинг.

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Бывший военный Эрик Дэниелс (Спраус) возвращается домой в Бостон вместе со своей младшей сестрой Мэдди. Но их планы рушатся в одно мгновение. На мосту Тобина недалеко от Бостона прогремел мощный взрыв, и теперь крупнейший автодорожный мост становится смертельной ловушкой, а сотни пассажиров оказываются под перекрестным огнем неизвестных вооруженных террористов. Когда их лидер Джимми «Ромео» Рокен (Гудинг) начинает убивать заложников, Дэниелс прибегает к своим военным навыкам, чтобы спасти свою сестру и всех людей на мосту.

Зрители привыкли видеть Спрауса в романтических фильмах, однако режиссер Патрик Люссье отмечает, что «в стиле актера именно боевики». Во многих экшен-сценах, включая финальный эпизод – схватку с главным злодеем, – актер не прибегал к помощи дублера.