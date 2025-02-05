Каким получится новый сезон сериала «Уэнсдей»

Восхитительно забавный детектив от Netflix, спродюсированный Тимом Бёртоном вернётся на экраны со вторым сезоном. Мы знаем, что Дженна Ортега снова приступит к своей главной роли, но чего ждать в продолжении? Вот всё, что нам известно на данный момент!

© Кадр из сериала

Вернутся ли все актёры во втором сезоне?

Да, актёры, выжившие в первом сезоне — Хантер Дуэн (Тайлер Галпин), Перси Хайнс Уайт (Ксавье Торп), Эмма Майерс (Энид Синклер), Джой Сандей (Бьянка Барклей), Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша Аддамс), Луис Гусман (Гомес Аддамс) и Фред Армисен (дядя Фестер), а также Дженна Ортега — все они должны вернуться. Между тем, судьба тех, кто погиб в прошлый раз, менее определённа. В их числе доктор Валери Кинботт (Рики Линдхоум), назначенная судом психотерапевтом Уэнсдей, которая была избита Хайдом. Маловероятно, что она вернётся во втором сезоне, хотя, конечно, нет ничего невозможного.

Ещё есть Лариса Уимс (Гвендолин Кристи) — директор Академии Невермор, которую убила Лорел Гейтс. А что касается самой Гейтс? Её возвращение кажется наиболее вероятным. Да, на неё налетел пчелиный рой, а затем в конце прошлого сезона она получила удар ногой от Уэнсдэй, но её смерть так и не была подтверждена. Прошлой весной на вопрос издания Entertainment Tonight о своём будущем Кристина Риччи ответила:

« Н е д у м а ю , ч т о м н е п о з в о л е н о г о в о р и т ь о б э т о м . С м о е й с т о р о н ы , д в е р ь о т к р ы т а . В с е г д а т а к в е с е л о и г р а т ь з л о д е й к у » .

Кто присоединится к актёрскому составу во втором сезоне?

Интересно, что в сериале также появятся новые актёры: Тандив Ньютон и Стив Бушеми присоединились к актёрскому составу второй части. Хотя подробностей об их персонажах мало, источники сообщили, что последний сыграет роль нового директора школы. В 2023 году актёры также подтвердили, что во втором сезоне появится новый член семьи Аддамс, хотя кто это будет, можно только догадываться.

Какой сюжет второго сезона «Уэнсдэй»?

Сюжет второго сезона пока держится в секрете, хотя Ортега сообщила, что следующая серия будет более эпизодической, причём каждая часть будет функционировать почти как отдельный фильм, а также немного больше будет похожа на хоррор.

« М ы о п р е д е л ё н н о р а с ш и р я е м с ф е р у с в е р х ъ е с т е с т в е н н о г о . В н а ш е м ш о у б ы л и в с е в о з м о ж н ы е о б о р о т н и и в а м п и р ы . . . и я д у м а ю , м ы н е м н о г о р а с ш и р и м э т у т е м у . В п е р в о м с е з о н е у н а с б ы л и э п и з о д ы , к о т о р ы е в ы д е л я л и с ь в и з у а л ь н о — н а п р и м е р , э п и з о д с т а н ц а м и б ы л д е й с т в и т е л ь н о в а ж н ы м д л я л ю д е й , и о б с т а н о в к а б ы л а о ч е н ь о с о б е н н о й , и э т о н е м н о г о н а п о м и н а л о в ы п у с к н о й в е ч е р К э р р и » , — с к а з а л а о н а в и н т е р в ь ю V a n i t y F a i r в ф е в р а л е 2 0 2 4 г о д а .

Помимо общей картины, актриса также выразила своё одобрение по поводу того, как будет развиваться сюжетная линия Уэнсдей во втором сезоне.

« М ы о т к а з ы в а е м с я о т л ю б ы х р о м а н т и ч е с к и х у в л е ч е н и й р а д и У э н с д е й , и э т о д е й с т в и т е л ь н о з д о р о в о » , — с к а з а л а о н а .

Когда выйдет второй сезон?

Учитывая, что съёмки второго сезона были отложены из-за забастовок WGA и SAG-AFTRA и начались только в конце апреля 2024 года, маловероятно, что мы увидим сериал раньше конца 2025 года.

Готовится ли к выпуску спин-офф?

Да, в Netflix уже разрабатывается спин-офф, в центре внимания которого будет Дядя Фестер в исполнении Фреда Армисена. Ждём новостей в ближайшие месяцы!