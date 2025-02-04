Анонсирован сериал по мотивам романа братьев Стругацких

Онлайн-кинотеатр Wink приступил к производству сериала по мотивам романа Аркадия и Бориса Стругацких. Как пишет «Коммерсант», об этом заявил гендиректор сервиса Антон Володькин.

По его словам, речь идёт о социально-фантастическом произведении «Трудно быть богом». Вместе с Wink над сериалом будет работать «НМГ Студией».

Володькин указал, что планируется выпустить восемь серий, длительность каждой составит 60 минут. Премьера сериала запланирована не ранее 2026 года.

Ранее 100 представителей киноиндустрии определили, что лучшим сериалом 2024 года года является детективный проект «Трасса», сообщает RT.