Marvel заподозрили в применении ИИ для постеров

Вчера Marvel Studios выпустила дебютный тизер «Фантастической четвёрки», а вместе с этим представила и свежие постеры ленты. Они сразу смутили людей, поскольку своим качеством напомнили работу искусственного интеллекта.

Фанаты обратили внимание на нереалистичных людей на постерах, а также на то, что в некоторых фрагментах постеров можно увидеть, что у людей по четыре пальца вместо пяти.

Новые постеры картины

© Disney

© Disney

© Disney

© Disney

Представители Marvel Studios связались с изданием The Hollywood Reporter и пояснили, что при создании этих постеров ИИ не использовался ни в каком виде.

Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн и Эбон Мосс-Бакрак. Режиссёром выступил Мэтт Шекман.

Премьера состоится 25 июля.