Жора Крыжовников рассказал, зачем нужна ревность в «Иронии судьбы»

Режиссер и преподаватель школы кино и телевидения «Индустрия» Андрей Першин (известный как Жора Крыжовников) выложил на свой YouTube-канал «Режуправление» новую лекцию из цикла «История советских комедий». Если первые два выпуска были посвящены разбору фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман», на этот раз Крыжовников обратился к «Иронии судьбы, или С лёгким паром».

© Кадр из фильма

Режиссер объяснил зрителям, что такое «большая ложь» в кино, зачем в начале фильма Лукашину нужна невеста и мама, а Наде – жених. Крыжовников показывает, как Рязанов использует ревность Гали и Ипполита для двигателя сюжета и формирования отношения к персонажам, как последних характеризует отношение к бане, как фильм балансирует между комедией положения и комедией характеров, для чего главным героям нужно финальное испытание их любви и зачем Рязанов включил в свое новогоднее кино стихотворение о войне «С любимыми не расставайтесь».

Режиссер также анонсировал следующий выпуск «Режуправления», который будет посвящен комедиям Леонида Гайдая.