Вышел первый трейлер фантастического хоррора «Пепел»

В Сети появился первый трейлер фантастического фильма ужасов "Пепел" (Ash) - второй режиссерской работы известного музыканта-экспериментатора Стивена Эллисона, широко известного под псевдонимом Flying Lotus.

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По сюжету девушка Рия просыпается в космическом корабле на загадочной планете Эш и понимает, что все члены ее команды зверски убиты. Мужчина по имени Брион прибывает, чтобы спасти девушку, но довериться ему непросто - спаситель явно не в себе.

Главные роли в картине исполнили Эйса Гонзалес ("Задача трех тел", "Министерство неджентльменских дел") и Аарон Пол ("Во все тяжкие", "Черное зеркало"), также в ленте задействованы Ико Ювайс (дилогия "Рейд", "Звездные войны: Пробуждение силы"), Беола Коале ("Следующий гол - победный"), Кейт Эллиотт ("30 дней ночи") и сам Flying Lotus. Исполнительный продюсер - Нил Бломкамп ("Район № 9", Gran Turismo).

Премьера "Пепла" состоится 21 марта 2025 года на фестивале жанрового кино SXSW. Выйдет ли лента в России, пока неизвестно.

Сообщения о начале работы над фильмом появились в августе 2022 года. Главные роли получили Джозеф Гордон-Левитт и Тесса Томпсон, однако год спустя они выбыли из проекта.

До того, как прийти в кино, Flying Lotus (кстати, внучатый племянник знаменитой джазовой пианистки Элис Колтрейн) прославился как композитор, музыкальный продюсер, диджей и рэпер (в проекте Captain Murphy он читает от лица персонажа мультсериала "Морлаб 2021"). Создавал заставочную музыку для Adult Swim, сотрудничал с Херби Хэнкоком, Томом Йорком, Снупом Доггом, Эрикой Баду и Дэвидом Линчем.

В 2016 году Эллисон снял короткометражку Royal, за которой последовал полнометражный сюрреалистический боди-хоррор "Кусо", ставший настоящим испытанием как для малоподготовленных зрителей, так и для киноманов со стажем. В 2022 году поставил сегмент "Подземелье Оззи" в хоррор-антологии "З/Л/О 99".