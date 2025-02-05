Никита Михалков заранее похвалил за хороший фильм «смелых людей», Ксения Собчак трижды указала на честность картины, восхитившись «эклерами Кехмана», а Юра Борисов пришел в Михайловский театр с женой и Александром Петровым.

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Прокричав четырехкратное «ура» январским фильмам-миллиардерам, российская киноиндустрия готовится к главному событию февраля – выходу на экраны картины «Пророк. История Александра Пушкина».

Светская премьера этой картины перенесла московский бомонд в Санкт-Петербург, при этом палитра представленных там звезд – от Никиты Михалкова до Ксении Собчак – навеяла ассоциации с премьерой «Вызова», который российские прокатчики неприлично долго тянули к кассовому рекорду.

Премьера в Михайловском: «Уваров» и «эклеры»

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» выйдет на экраны кинотеатров 14 февраля. Главной звездой картины будет исполнивший роль великого поэта номинант на «Оскар» Юра Борисов. При этом режиссером фильма выступил малоизвестный широкой публике Феликс Умаров, которого некоторые уважаемые СМИ даже назвали «Уваровым» и до сих пор не исправились.

Так или иначе, светская премьера картины уже состоялась. При этом первой «Пророка» увидела не Москва, а Санкт-Петербург . Завсегдатаи премьер в кинотеатрах «Октябрь» и «Художественный» почувствовали себя обделенными, при этом в Михайловский театр съехались «вся киношная и светская Москва», отмечает издание «Сплетник».

В числе гостей премьеры оказались Никита Михалков, Ксения Собчак, Юра Борисов с женой Анной Шевчук, Александр Петров, Светлана Бондарчук, режиссер Алексей Учитель, юная актриса Анна Пересильд, миллиардер Борис Белоцерковский и многие другие.

« П р е м ь е р а п о л у ч и л а с ь п ы ш н о й , э к л е р ы К е х м а н а т а я л и в о р т у г о с т е й в и п - л о ж и , а Ю р а п р е к р а с е н , и , с ы г р а в П у ш к и н а , з а с т а в и т т е п е р ь С е р г е я Б е з р у к о в а з д о р о в о п о н е р в н и ч а т ь . А е с л и с е р ь е з н о , э т о с м е л а я и у д а ч н а я п о п ы т к а м о л о д о г о р е ж и с с е р а Ф е л и к с а У м а р о в а с н я т ь н а к о н е ц - т а к и р у с с к и й Л а - л а - л е н д п р о П у ш к и н а . Л и ч н о м н е з а ш л о , ч т о П у ш к и н – э т о п р о н о в у ю ф о р м у , а з н а ч и т о н р э п е р т о г о в р е м е н и . Т а к о й О к с и м и р о н ( п р и з н а н в Р Ф и н о а г е н т о м – п р и м . Н С Н ) 1 9 в е к а с к л а с с н ы м и б и т а м и » , — р а с с к а з а л а в T e l e g r a m К с е н и я С о б ч а к .

При этом она умудрилась в одном посте трижды написать о «честности» фильма.

« С а м о е г л а в н о е , ч т о ф и л ь м с д е л а н ч е с т н о п о о т н о ш е н и ю к м о и м л ю б и м ы м д е к а б р и с т а м ( … ) З д е с ь н е т " п о в е с т о ч к и " , и з а э т о Ф е л и к с у б о л ь ш о е с п а с и б о . Ц а р ь – м е л к и й м с т и т е л ь н ы й п о д л е ц , ц а р е д в о р ц ы – * * * , П у ш к и н – г е н и й и х о р о ш и й д р у г , и н и к а к и х " н у ж н ы х " м о л о д е ж и м ы с л е й " н е п о д с в е ч и в а е т с я " . Ч е с т н ы й ф и л ь м п р о г е н и я в с л о ж н ы х о б с т о я т е л ь с т в а х ц е н з у р ы … з а о д н у э т у ч е с т н о с т ь б о л ь ш о е с п а с и б о » , — п о б л а г о д а р и л а К с е н и я А н а т о л ь е в н а .

В мае 2024 года сообщалось, что Фонд кино выделил компании «Централ Партнершип» 100 млн безвозвратных и столько же возвратных средств на производство фильма «Пророк». В числе создателей картины также фигурируют продюсерская компания «Кинослово» и студия «ТриТэ» Никиты Михалкова.

« В ы з н а е т е , в с в о ё в р е м я у м е н я б ы л а и д е я с н я т ь к а р т и н у п р о П у ш к и н а , н о к а к т о л ь к о я п р е д с т а в л я л с е б е а р т и с т а с б а к е н б а р д а м и и с г у с и н ы м п е р о м з а у х о м , с т о я щ и м в о в р е м я п е р е р ы в а н а с ъ ё м к а х з а с у п о м . . . И в о т , с п у с т я д о с т а т о ч н о д о л г о е в р е м я , с м е л ы е л ю д и в з я л и и с д е л а л и о ч е н ь х о р о ш и й ф и л ь м . ( … ) К а р т и н а п р е д с т а в л я е т П у ш к и н а ж и в ы м ч е л о в е к о м , в ы з ы в а ю щ и м с о с т р а д а н и е , л ю б о в ь и п о н и м а н и е . В а ж н о , ч т о а в т о р ы н е п ы т а л и с ь с о з д а т ь к о м м е р ч е с к и й п р о д у к т , а с о х р а н и л и д о с т о и н с т в о п р и и з о б р а ж е н и и в е л и к о г о п о э т а » , — с к а з а л ж у р н а л и с т а м Н и к и т а С е р г е е в и ч .

От Борисова до Кустурицы. «Оскар» и «Крутой чувак»

Помимо Михалкова и Собчак в центре внимания СМИ оказался и самый хайповый актер последних месяцев, «наше всё» и «наш ответ Голливуду» российского кино, Юра Борисов, пожаловавший на премьеру «Пророка» вместе с женой Анной Шевчук.

Светские журналисты напомнили, что Борисов и Шевчук женаты 10 лет. По их данным, Анна, работавшая ранее в театре «Современник», сейчас является агентом мужа. При этом пара растит двух дочерей – Марфу и Акулину.

В конце декабря 2024 года спецкор НСН посетил презентацию фильма о Пушкине на фестивале «Хомякон», на которой Борисов назвал поэта «крутым чуваком».

« Г о т о в и л с я п р о е к т о ч е н ь д о л г о , ч е т ы р е г о д а , е с л и н е б о л ь ш е . Н а д о б ы л о п о н я т ь , ч т о м ы в о о б щ е б у д е т д е л а т ь , п о т о м у ч т о П у ш к и н н а с а м о м д е л е – к р у т о й ч у в а к , и х о т е л о с ь , р а с с к а з ы в а я э т у и с т о р и ю , п е р е д а т ь о щ у щ е н и е ж и з н и , ч т о б ы э т о т ч е л о в е к с т а л ч е л о в е к о м , и и м м о г л и в д о х н о в л я т ь с я , к а к я и м в д о х н о в л я ю с ь . М ы п р о х о д и м П у ш к и н а в ш к о л е , и у н а с н е м н о ж к о " з а т е р л о с ь " о щ у щ е н и е , ч т о э т о к а к о й - т о т а к о й п а м я т н и к , п о р т р е т , а н а с а м о м д е л е о н р е а л ь н о б ы л к р у т о й » , — с к а з а л Б о р и с о в .

Певица, радиоведущая и экс-вокалистка группы «Ленинград» Алиса Вокс заявила НСН, что согласна с актером.

« Ч т о к а с а е т с я П у ш к и н а , – о н п р а в д а к р у т о й ч у в а к . Е с л и п е р е в е с т и П у ш к и н а н а я з ы к с о в р е м е н н о с т и , т о э т о т а к о й к р у т о й р э п е р , б у н т а р ь , к о т о р ы й н а в с е х п и ш е т д и с с ы , с о в с е м и р а м с и т , с к е м - т о з а р у б а е т с я н а д у э л ь . Н а с у ч и л и , ч т о п и с а т е л и п р о ш л о г о – э т о к а к и е - т о п о л у с в я т ы е л ю д и , к о т о р ы е п о н е б у л е т а ю т и т о л ь к о в р е м я о т в р е м е н и с э т о г о н е б а с п у с к а ю т с в о е о ч е р е д н о е п р о и з в е д е н и е . Н а м г о в о р и л и , ч т о э т о " п р е м у д р о с т ь " и " с к р и ж а л ь " , н о п р и э т о м п о л н о с т ь ю о п у с к а л и с ь о б с т о я т е л ь с т в а , к о т о р ы е с п о с о б с т в о в а л и р о ж д е н и ю э т и х п р о и з в е д е н и й . Е с л и б р а т ь П у ш к и н а , т о э т о в о о б щ е б ы л " о т о р в и и б р о с ь " , п о д о б н ы й и н о а г е н т у М о р г е н ш т е р н у » , — о т м е ч а л а А л и с а .

В конце января из объятого пожарами Лос-Анджелеса пришли новости о выдвижении Юры Борисова на «Оскар» в номинации «лучшая мужская роль второго плана». Один из главных героев фильма Шона Бейкера «Анора» стал первым российским актером, номинированным на главную мировую кинопремию.

После этого сербский режиссер Эмир Кустурица сообщил, что Борисов получил главную роль в его фильме «Как я не снял "Преступление и наказание"». При этом самой заметной российской работой актера в 2024 году была странная роль космического пирата Глота в фильме «Сто лет тому вперед», заработавшем в прокате 1,5 млрд рублей.