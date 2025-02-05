Сериал «Ронин» продлили на второй сезон

Детективный сериал о сибирском почтальоне "Ронин", полностью снятый в Красноярском крае в 2024 году, продлили на второй сезон. Съемки проекта также пройдут в регионе, сообщили ТАСС в "Енисей кино".
«Сериал "Ронин" с Дмитрием Паламарчуком в главной роли официально продлен на второй сезон. История бойца СОБР Ивана Доронина, вынужденного вернуться в родные края и заново строить свою жизнь, сразу полюбилась зрителям. <…> Во втором сезоне авторы продолжат историю Доронина. Зрителей ждут новые яркие герои, пронзительные и загадочные истории, напряженные экшн-сцены и полюбившиеся многим сибирские пейзажи. Производством вновь займется кинокомпания "Триикс медиа"», — сообщили в "Енисей кино".
Сериал выйдет на телеканале ТВ-3.
«Мы очень признательны нашим зрителям за прекрасные отзывы о сериале "Ронин". Это заслуга всей нашей команды, которая трудилась над созданием проекта. Хотелось бы также выразить слова благодарности руководству телеканала ТВ-3. И конечно, большое спасибо Министерству культуры Красноярского края, коллективу "Енисей кино" и его руководителю Ирине Беловой. С удовольствием готовимся к следующей продолжительной экспедиции. Первая длилась больше шести месяцев, что стало для нас рекордом. Традиционно планируем привлекать как можно больше красноярцев для участия в создании проекта, как это было и в первом сезоне», — пояснила генеральный продюсер кинокомпании "Триикс медиа" Инесса Юрченко.
Первый сезон детективного сериала "Ронин" состоял из 12 серий и был полностью снят в Красноярском крае. В эфир сериал вышел в январе 2025 года. Главную роль в сериале исполнил известный актер Дмитрий Паламарчук.
В Красноярском крае в конце 2022 года был принят закон "О государственной поддержке кинематографии в Красноярском крае". В январе 2023 года состоялся премьерный показ восьмисерийной исторической драмы "Красный Яр", посвященной 200-летию со дня образования Енисейской губернии.