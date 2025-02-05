Сериал «Ронин» продлили на второй сезон

Детективный сериал о сибирском почтальоне "Ронин", полностью снятый в Красноярском крае в 2024 году, продлили на второй сезон. Съемки проекта также пройдут в регионе, сообщили ТАСС в "Енисей кино".

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« С е р и а л " Р о н и н " с Дмитрием Паламарчуком в главной роли официально продлен на второй сезон. История бойца СОБР Ивана Доронина, вынужденного вернуться в родные края и заново строить свою жизнь, сразу полюбилась зрителям. <…> Во втором сезоне авторы продолжат историю Доронина. Зрителей ждут новые яркие герои, пронзительные и загадочные истории, напряженные экшн-сцены и полюбившиеся многим сибирские пейзажи. Производством вновь займется кинокомпания "Триикс медиа"», — сообщили в "Енисей кино".

Сериал выйдет на телеканале ТВ-3.

« М ы о ч е н ь п р и з н а т е л ь н ы н а ш и м з р и т е л я м з а п р е к р а с н ы е о т з ы в ы о с е р и а л е " Р о н и н " . Э т о з а с л у г а в с е й н а ш е й к о м а н д ы , к о т о р а я т р у д и л а с ь н а д с о з д а н и е м п р о е к т а . Х о т е л о с ь б ы т а к ж е в ы р а з и т ь с л о в а б л а г о д а р н о с т и р у к о в о д с т в у т е л е к а н а л а Т В - 3 . И к о н е ч н о , б о л ь ш о е с п а с и б о М и н и с т е р с т в у к у л ь т у р ы К р а с н о я р с к о г о к р а я , к о л л е к т и в у " Е н и с е й к и н о " и е г о р у к о в о д и т е л ю Ирине Беловой. С удовольствием готовимся к следующей продолжительной экспедиции. Первая длилась больше шести месяцев, что стало для нас рекордом. Традиционно планируем привлекать как можно больше красноярцев для участия в создании проекта, как это было и в первом сезоне», — пояснила генеральный продюсер кинокомпании "Триикс медиа" Инесса Юрченко.

Первый сезон детективного сериала "Ронин" состоял из 12 серий и был полностью снят в Красноярском крае. В эфир сериал вышел в январе 2025 года. Главную роль в сериале исполнил известный актер Дмитрий Паламарчук.

В Красноярском крае в конце 2022 года был принят закон "О государственной поддержке кинематографии в Красноярском крае". В январе 2023 года состоялся премьерный показ восьмисерийной исторической драмы "Красный Яр", посвященной 200-летию со дня образования Енисейской губернии.