Сценарист «Назад в будущее» высказался о продолжении франшизы

Одни фанаты франшизы «Назад в будущее» с нетерпением ждут новую часть, другие же говорят, что её точно не стоит выпускать, поскольку так станет только хуже. Недавно сценарист и продюсер серии Боб Гейл прокомментировал выход потенциальной четвёртой части.

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По его словам, люди постоянно спрашивают о том, когда выйдет новый фильм. Боб ответил коротко и понятно. Он просто послал всех куда подальше.

« Л ю д и в с е г д а с п р а ш и в а ю т : " К о г д а в ы , р е б я т а , с н и м е т е « Н а з а д в б у д у щ е е 4 " ? А м ы г о в о р и м : " П о ш л и в ы в с е н а х р е н " . И в ы м о ж е т е м е н я п р о ц и т и р о в а т ь » .

Гейл также объяснил, что именно любовь фанатов к «Назад в будущее» послужила толчком к созданию существующих продолжений и даже мюзикла, но сказал, что не видит необходимости возвращаться к франшизе и делать что-то ещё.