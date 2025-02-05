Тина Канделаки спродюсирует новый фильм

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки примет участие в реализации проекта по съемкам нового фильма в Дагестане. Об этом в интервью «Это Кавказ» рассказал министр по туризму и народным художественным промыслам республики Эмин Мерданов.

« Н е д а в н о я в е р н у л с я и з М о с к в ы , г д е д о г о в о р и л с я с Тиной Канделаки о съемках еще одного фильма со звездным составом актеров», — сказал Мерданов. Подробности проекта пока не уточняются.

По словам министра, власти республики активно поддерживают имиджевые проекты, в число которых входят и съемки различных фильмов и телепередач. Так, в регионе были организованы съемки выпусков передач «Поедем, поедим!» и «Адская кухня», снимался второй сезон сериала «Вызов», а также фильм «Повелитель ветра».