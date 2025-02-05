Сборы фильма «Плохая девочка» превысили 200 миллионов рублей

5 февраля сборы эротического фильма «Плохая девочка» c Николь Кидман в России превысили 200 млн рублей. Это произошло спустя три недели после старта проката — лента вышла в отечественных кинотеатрах 16-го числа.

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Тем временем мировые сборы ленты уже перешагнули отметку в $ 50 млн. Из этой суммы больше половины приходится на США, затем идут Великобритания и Нидерланды. В студии A24 подтвердили, что лента стала большим успехом для компании.

«Плохая девочка» рассказывает историю влиятельной бизнесвумен из Нью-Йорка по имени Роми, которая балансирует между профессиональным успехом и личной самореализацией в браке с театральным режиссёром. Через некоторое время в семье появляется трещина, и женщина старается заделать её молодым стажёром Сэмюэлем. Между парой завязывается роман.

В фильме вместе с Кидман сыграли Антонио Бандерас («Анчартед»), Харрис Дикинсон («Стальная хватка») и Софи Уайлд («Два, три, демон, приди!»). Режиссёром выступила Халина Рейн, снявшая проект «Тела, тела, тела».