Вышел черно-белый трейлер драмы «Наступит лето»

Кинокомпания Smena и Monumental Pictures представили трейлер фильма «Наступит лето» с Марком Эйдельштейном. Премьера картины состоится уже 27 марта во всех кинотеатрах страны.

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Видео доступно во VK-группе Кинопоиск. Права на видео принадлежат Smena и Monumental Pictures.

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Лента расскажет историю детдомовца Никиты, который приезжает из своего родного городка в Москву. Однажды он знакомится с Дэном, молодым сиротой и наследником состоятельной семьи, который предлагает ему дружбу. Несмотря на высокомерие Дэна, Никита то и дело ходит к нему на вечеринки, пока одна из них не заканчивается трагически.

Главные роли в драме сыграли Микита Воронов («Happy End») и Марк Эйдельштейн («Анора»). Режиссёром и автором сценария выступил Кирилл Султанов («Страна может спать спокойно»). Ранее картина получила специальный приз жюри на фестивале «Окно в Европу».