Кинокритик рассказал, что происходит сегодня с российским кино

Давид Шнейдеров знает о кино всё. Он работал в Голливуде, преподавал там актёрское мастерство, ставил спектакли, а в России создал «Синеманию» – первую телепрограмму на российском телевидении, посвящённую прокатному кино. Снимал эксклюзивные материалы о работе американских киностудий, брал интервью у Оливера Стоуна, Пола Верховена, Милы Йовович, Люка Бессона, Харрисона Форда, Дастина Хоффмана и многих других мировых звёзд. Сейчас Давид знакомит зрителей с кино в эфире различных телеканалов и радиостанций, преподаёт и является членом правления Гильдии киноведов и кинокритиков России, членом академии «НИКА» и Евразийской академии телевидения и радио. Пользуясь случаем, мы обсудили с ним успехи и перспективы отечественного кино – от бума киносказок и ремейков до номинации на «Оскар» Юры Борисова.

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Сказки закрыли проблемы

– Давид, как вы оцениваете ушедший киногод?

– Н е г а т и в н о – у х о д и з Р о с с и и б о л ь ш о г о Г о л л и в у д а п р и в ё л к н е в е с ё л ы м п о с л е д с т в и я м . Э т о к а к е с л и у б р а т ь с у л и ц в с е и н о м а р к и – о т э т о г о « Ж и г у л и » « М е р с е д е с а м и » н е с т а н у т . О н и м о г у т к н е м у п р и б л и з и т ь с я , н о т о л ь к о в у с л о в и я х к о н к у р е н ц и и . А е с л и к о н к у р е н ц и и н е т , к и н о п е р е х о д и т в с т а д и ю с т а г н а ц и и .

Снимают одни сказки и беззубые фильмы, не касающиеся острых проблем современности. То же и с экранизациями. Всегда можно сказать: это не я – это автор так написал! Об успехах кино можно судить по сборам, а сегодня окупаются только 10% российских фильмов, да и то один раз в год, в период новогодних праздников.

– Но что-то же из кино в прошлом году вам понравилось?

– « М а с т е р и М а р г а р и т а » Михаила Локшина. При всех недостатках это кино, имеющее право на существование, потому что в нём интересный авторский взгляд. Но в целом меня ничего не тронуло в российском кинематографе, разве что авторские малобюджетные проекты. Во всём мире кино делится на три части. Первая – блокбастеры. Но надо понимать, что это не кино, на которое потрачено много денег, а кино, которое собрало в прокате много денег. «Ведьма из Блэр» при бюджете в 70 тысяч долларов собрала 300 миллионов – это блокбастер. А если фильм при бюджете в 100 миллионов собирает 80 миллионов – это не блокбастер. Потом идёт небольшая часть – артхаусное кино – для подготовленного зрителя и огромная часть мейнстрима – массового кино. У нас с этим плохо: фильмы, которые должны быть мейнстримом, у нас регулярно проваливаются в прокате.

– Почему?

– О г р о м н а я ч а с т ь з р и т е л е й н е д о в е р я е т р о с с и й с к о м у к и н о . И в л и в а н и е с е р ь ё з н ы х б ю д ж е т н ы х д е н е г в н е г о н и к ч е м у н е п р и в о д и т . О н и у х о д я т в н и к у д а . О б щ и е у б ы т к и и н д у с т р и и з а г о д – о к о л о 1 0 м и л л и а р д о в . Э т о ч у д о в и щ н ы е ц и ф р ы . О т е ч е с т в е н н о г о к и н о з р и т е л я м н е д о с т а т о ч н о .

– С приходом Дональда Трампа к власти может вернуться голливудское?

– Для этого мало прихода Трампа. Нужно решить основополагающие проблемы. Исчезновение Голливуда у нас не связано лично с Джо Байденом, всё зависит от международной ситуации. Если Трамп решит все эти проблемы, тогда Голливуд к нам вернётся.

« Н е н а д о о ж и д а т ь ч е г о - т о о т ф и л ь м а . Л у ч ш е е г о д о ж д а т ь с я и с о с т а в и т ь с в о ё м н е н и е » , – Д а в и д Ш н е й д е р о в , к и н о к р и т и к .

Поиски героя

– На днях было объявлено о новом отечественном проекте, который должен стать ответом Marvel, снимающему истории про супергероев. Инвестиции в размере более 6 миллиардов рублей будут направлены на создание кино-франшизы «Орден Алой звезды», где будут сочетаться элементы советской научной фантастики и современные тенденции. Вы верите в её успех?

– Я н е в и ж у с м ы с л а . В Р о с с и и и с т о р и ч е с к и н е т к у л ь т у р ы к о м и к с о в . В А м е р и к е о н а с 3 0 ‑ х г о д о в , и н а н и х в о с п и т а н о н е с к о л ь к о п о к о л е н и й . У н а с т а к о г о н е т . В э т о м п р и ч и н а п р о в а л а о б е и х ч а с т е й « М а й о р а Г р о м а » . Н а п р е з е н т а ц и и в Д е т с к о м м и р е м а г а з и н ч у т ь н е р а з н е с л и – п р и ш л а т о л п а п о к л о н н и к о в . Н о о н и п р о с т о б ы л и с к о н ц е н т р и р о в а н ы в о д н о м м е с т е . А п о с т р а н е и х м а л о , и ф и л ь м н е п о ш ё л … Т а к ч т о в т о м , ч т о ф р а н ш и з а б у д е т у д а ч н о й , у м е н я б о л ь ш и е с о м н е н и я .

– Но там заявлены не только Гром, но и Аэлита, Штирлиц, человек-амфибия, Жеглов, Деточкин…

– В ы й д и т е н а у л и ц у и с п р о с и т е у м о л о д ё ж и , о с н о в н о г о п о т р е б и т е л я к и н о ф и л ь м о в , к т о в с е э т и п е р с о н а ж и . В а м н е о т в е т я т . В о т Ч е л о в е к - п а у к , э т о д а – е г о з н а ю т в с е , а н а ш и х – н е т . У н а с и с т о р и ч е с к и п р о б л е м а с г е р о я м и . П о с л е д н и й о т е ч е с т в е н н ы й г е р о й – Данила Багров из фильма «Брат». В Америке целая индустрия работает над образами героев. Там есть эволюция образов. Началось с качков типа Шварценеггера и Сталлоне, потом пришёл харизматичный лысый, слегка пьющий герой Брюса Уиллиса, который трезвел, вставал и спасал мир. Как и Мэтт Деймон – парень с лицом комбайнёра из Оклахомы, который живёт с вами на одной лестничкой площадке. Когда в Москве на сьёмках «Борна» он удрал от охраны и пошёл гулять по городу, его никто не узнал! А у нас нет даже типажа подобных героев…

Русское по-американски

– Зато в Америке теперь узнают Юру Борисова. Чем вы объясните успех «Аноры»?

– О й , э т о п о л у ч и л с я ч и с т о а м е р и к а н с к и й ф и л ь м , в к о т о р ы й п р и в л е к л и р у с с к и х и а р м я н с к и х а к т ё р о в . Х о р о ш о , ч т о н а э т и р о л и н е в з я л и м е к с и к а н ц е в и б о л г а р . Н а с а м о м д е л е в А м е р и к е а ж и о т а ж а н е б ы л о . П о ч е м у о н п о л у ч и л к а н н с к у ю « З о л о т у ю п а л ь м о в у ю в е т в ь » – в с ё п р о с т о . Грета Гервиг, председатель жюри 77‑го Каннского кинофестиваля, режиссёрка (ха-ха-ха, – смеётся) фильма «Барби», имеющего отношение к искусству, как я к балету, – ближайшая подруга режиссёра «Аноры» Шона Бейкера. Плюс она решила сломать стереотип, что кино типа «Аноры» притесняют. Вот и всё. Мне откровенно фильм не понравился – он скучный и затянутый. И актёрские работы, на мой взгляд, в нём не выдающиеся. И у Юры Борисова тоже. Получился фильм про стандартного русского гопника с достоевщиной в глазах. А номинация его на «Оскар» для меня – загадка года.

– Может он им Юла Бриннера напомнил – американского актёра, который родился в России и приехал в Америку с отцом. Пока он единственный русский, получивший «Оскара» за роль…

– Д а е г о в А м е р и к е н и к т о у ж е и н е п о м н и т , к а к К л а р к а Г е й б л а , Х а м ф р и Б о г а р т а и д р у г и х а к т ё р о в т о г о в р е м е н и . Э т о к а к у н а с м о л о д ё ж ь н е з н а е т , к т о т а к о й Юрий Богатырёв или Александр Пороховщиков. А «Анора» – американский фильм с отборным русским матом. Даже армяне там говорят по-армянски с русским матом.

– А в чём феномен нашего земляка Марка Эйдельштейна?

– К т о - т о з а д а л с м е ш н о й в о п р о с : к а к и м о б р а з о м у с л а в я н Алексея Серебрякова и Дарьи Екамасовой мог получиться сын Марк Эйдельштейн? Это забавно. Мне он куда больше понравился в «Сто лет тому вперёд» – там ему было что играть. А в «Аноре» он как в начале фильма раздолбай, так и в конце. Его герой не меняется. Нет развития образа. Это «Красотка» наоборот. Там тыква превращается в карету, а тут как была Анора – девушка с низкой социальной ответственностью, так ею и осталась. В «Красотке» я понимаю, что хотел сказать режиссёр, а тут – ничего.

Новый подход

– Что вы скажете про снятый к юбилею Победы фильм «Момент истины» по роману Владимира Богомолова с Никитой Кологривым и Сергеем Безруковым в главных ролях? Фильм почти завершён. Сможет он сравниться с «В августе 44‑го»?

– Н е т , п р о с т о п о т о м у , ч т о у ш л о п о к о л е н и е р е ж и с с ё р о в ‑ ф р о н т о в и к о в и д а ж е и х д е т е й . С е й ч а с ф и л ь м ы п р о в о й н у с м о т р я т с я к а к г о л л и в у д с к и е к а р т и н ы п р о п е р в о б ы т н о е о б щ е с т в о с с и л и к о н о в ы м и с и с ь к а м и и о т б е л ё н н ы м и з у б а м и . В о й н а – а в с е у х о ж е н н ы е , с ы т ы е , о т г л а ж е н н ы е , с р е с н и ц а м и и м а н и к ю р о м . О т о р о п ь б е р ё т о т т а к и х ф и л ь м о в . П о с л е д н и м т у т м н е п о н р а в и л с я ф и л ь м «Сталинград» Фёдора Бондарчука. У него история любви на фоне войны, и поэтому интересно. Современное поколение просто не может снять про войну «по правде». Нужно найти новый подход к военному кино. И эта задача будет стоять перед будущими поколениями. Без этого военные фильмы так и будут проваливаться в прокате.

– Есть ли фильм, который вы ждёте как зритель?