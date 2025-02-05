Кинокритик Давид Шнейдеров рассказал, что происходит сегодня с российским кино

Давид Шнейдеров знает о кино всё. Он работал в Голливуде, преподавал там актёрское мастерство, ставил спектакли, а в России создал «Синеманию» – первую телепрограмму на российском телевидении, посвящённую прокатному кино. Снимал эксклюзивные материалы о работе американских киностудий, брал интервью у Оливера Стоуна, Пола Верховена, Милы Йовович, Люка Бессона, Харрисона Форда, Дастина Хоффмана и многих других мировых звёзд. Сейчас Давид знакомит зрителей с кино в эфире различных телеканалов и радиостанций, преподаёт и является членом правления Гильдии киноведов и кинокритиков России, членом академии «НИКА» и Евразийской академии телевидения и радио. Пользуясь случаем, мы обсудили с ним успехи и перспективы отечественного кино – от бума киносказок и ремейков до номинации на «Оскар» Юры Борисова.

Кинокритик рассказал, что происходит сегодня с российским кино
© Нижегородская правда

Сказки закрыли проблемы

– Давид, как вы оцениваете ушедший киногод?

Негативно уход из России большого Голливуда привёл к невесёлым последствиям. Это как если убрать с улиц все иномарки от этого «Жигули» «Мерседесами» не станут. Они могут к нему приблизиться, но только в условиях конкуренции. А если конкуренции нет, кино переходит в стадию стагнации.

Снимают одни сказки и беззубые фильмы, не касающиеся острых проблем современности. То же и с экранизациями. Всегда можно сказать: это не я – это автор так написал! Об успехах кино можно судить по сборам, а сегодня окупаются только 10% российских фильмов, да и то один раз в год, в период новогодних праздников.

– Но что-то же из кино в прошлом году вам понравилось?

«Мастер и Маргарита» Михаила Локшина. При всех недостатках это кино, имеющее право на существование, потому что в нём интересный авторский взгляд. Но в целом меня ничего не тронуло в российском кинематографе, разве что авторские малобюджетные проекты. Во всём мире кино делится на три части. Первая – блокбастеры. Но надо понимать, что это не кино, на которое потрачено много денег, а кино, которое собрало в прокате много денег. «Ведьма из Блэр» при бюджете в 70 тысяч долларов собрала 300 миллионов – это блокбастер. А если фильм при бюджете в 100 миллионов собирает 80 миллионов – это не блокбастер. Потом идёт небольшая часть – артхаусное кино – для подготовленного зрителя и огромная часть мейнстрима – массового кино. У нас с этим плохо: фильмы, которые должны быть мейнстримом, у нас регулярно проваливаются в прокате.

– Почему?

Огромная часть зрителей не доверяет российскому кино. И вливание серьёзных бюджетных денег в него ни к чему не приводит. Они уходят в никуда. Общие убытки индустрии за год около 10 миллиардов. Это чудовищные цифры. Отечественного кино зрителям недостаточно.

– С приходом Дональда Трампа к власти может вернуться голливудское?

– Для этого мало прихода Трампа. Нужно решить основополагающие проблемы. Исчезновение Голливуда у нас не связано лично с Джо Байденом, всё зависит от международной ситуации. Если Трамп решит все эти проблемы, тогда Голливуд к нам вернётся.

«Не надо ожидать чего-то от фильма. Лучше его дождаться и составить своё мнение», Давид Шнейдеров, кинокритик.

Поиски героя

– На днях было объявлено о новом отечественном проекте, который должен стать ответом Marvel, снимающему истории про супергероев. Инвестиции в размере более 6 миллиардов рублей будут направлены на создание кино-франшизы «Орден Алой звезды», где будут сочетаться элементы советской научной фантастики и современные тенденции. Вы верите в её успех?

Я не вижу смысла. В России исторически нет культуры комиксов. В Америке она с 30х годов, и на них воспитано несколько поколений. У нас такого нет. В этом причина провала обеих частей «Майора Грома». На презентации в Детском мире магазин чуть не разнесли пришла толпа поклонников. Но они просто были сконцентрированы в одном месте. А по стране их мало, и фильм не пошёл Так что в том, что франшиза будет удачной, у меня большие сомнения.

– Но там заявлены не только Гром, но и Аэлита, Штирлиц, человек-амфибия, Жеглов, Деточкин…

Выйдите на улицу и спросите у молодёжи, основного потребителя кинофильмов, кто все эти персонажи. Вам не ответят. Вот Человек-паук, это да его знают все, а наших нет. У нас исторически проблема с героями. Последний отечественный герой Данила Багров из фильма «Брат». В Америке целая индустрия работает над образами героев. Там есть эволюция образов. Началось с качков типа Шварценеггера и Сталлоне, потом пришёл харизматичный лысый, слегка пьющий герой Брюса Уиллиса, который трезвел, вставал и спасал мир. Как и Мэтт Деймон – парень с лицом комбайнёра из Оклахомы, который живёт с вами на одной лестничкой площадке. Когда в Москве на сьёмках «Борна» он удрал от охраны и пошёл гулять по городу, его никто не узнал! А у нас нет даже типажа подобных героев…

Русское по-американски

– Зато в Америке теперь узнают Юру Борисова. Чем вы объясните успех «Аноры»?

Ой, это получился чисто американский фильм, в который привлекли русских и армянских актёров. Хорошо, что на эти роли не взяли мексиканцев и болгар. На самом деле в Америке ажиотажа не было. Почему он получил каннскую «Золотую пальмовую ветвь» всё просто. Грета Гервиг, председатель жюри 77‑го Каннского кинофестиваля, режиссёрка (ха-ха-ха, – смеётся) фильма «Барби», имеющего отношение к искусству, как я к балету, – ближайшая подруга режиссёра «Аноры» Шона Бейкера. Плюс она решила сломать стереотип, что кино типа «Аноры» притесняют. Вот и всё. Мне откровенно фильм не понравился – он скучный и затянутый. И актёрские работы, на мой взгляд, в нём не выдающиеся. И у Юры Борисова тоже. Получился фильм про стандартного русского гопника с достоевщиной в глазах. А номинация его на «Оскар» для меня – загадка года.

– Может он им Юла Бриннера напомнил – американского актёра, который родился в России и приехал в Америку с отцом. Пока он единственный русский, получивший «Оскара» за роль…

Да его в Америке никто уже и не помнит, как Кларка Гейбла, Хамфри Богарта и других актёров того времени. Это как у нас молодёжь не знает, кто такой Юрий Богатырёв или Александр Пороховщиков. А «Анора» – американский фильм с отборным русским матом. Даже армяне там говорят по-армянски с русским матом.

– А в чём феномен нашего земляка Марка Эйдельштейна?

Кто-то задал смешной вопрос: каким образом у славян Алексея Серебрякова и Дарьи Екамасовой мог получиться сын Марк Эйдельштейн? Это забавно. Мне он куда больше понравился в «Сто лет тому вперёд» – там ему было что играть. А в «Аноре» он как в начале фильма раздолбай, так и в конце. Его герой не меняется. Нет развития образа. Это «Красотка» наоборот. Там тыква превращается в карету, а тут как была Анора – девушка с низкой социальной ответственностью, так ею и осталась. В «Красотке» я понимаю, что хотел сказать режиссёр, а тут – ничего.

Новый подход

– Что вы скажете про снятый к юбилею Победы фильм «Момент истины» по роману Владимира Богомолова с Никитой Кологривым и Сергеем Безруковым в главных ролях? Фильм почти завершён. Сможет он сравниться с «В августе 44‑го»?

Нет, просто потому, что ушло поколение режиссёровфронтовиков и даже их детей. Сейчас фильмы про войну смотрятся как голливудские картины про первобытное общество с силиконовыми сиськами и отбелёнными зубами. Война а все ухоженные, сытые, отглаженные, с ресницами и маникюром. Оторопь берёт от таких фильмов. Последним тут мне понравился фильм «Сталинград» Фёдора Бондарчука. У него история любви на фоне войны, и поэтому интересно. Современное поколение просто не может снять про войну «по правде». Нужно найти новый подход к военному кино. И эта задача будет стоять перед будущими поколениями. Без этого военные фильмы так и будут проваливаться в прокате.

– Есть ли фильм, который вы ждёте как зритель?

«Декабрь» Клипа Шипенко про Сергея Есенина, которого сыграл Александр Петров. Он должен был выйти ещё в 2021‑м, но премьеру снова и снова переносили. Очень жду!
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