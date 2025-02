Что будет во втором сезоне сериала «Одни из нас»

В недавнем интервью Нил Дракманн заявил, что во втором сезоне сериала The Last of Us будут «жестокие моменты», которые не попали во вторую игровую часть.

Впрочем, делиться деталями Дракманн не стал, желая, чтобы зрители всё увидели сами.

Второй сезон сериала The Last of Us будет основан на The Last of Us Part 2, вышедшей на PS4 в 2020 году. Создатели шоу Крэйг Мейзин и Нил Дракманн ранее отмечали, что на экранизацию второй части авторам потребуется больше одного сезона, поэтому история Part 2 наверняка завершится именно в третьем сезоне.

Премьера продолжения шоу состоится в апреле. Точная дата выхода пока не раскрывается. Сериал доступен для просмотра в стриминговом сервисе HBO Max.