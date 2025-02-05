Кинообозреватель высказался про ремейки киношедевров

В первые дни февраля на ряде отечественных новостных порталов появилась информация о том, что в нынешнем году будет начата работа по пересъемке сразу нескольких культовых художественных лент времен СССР – исторического фильма 1938 года «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна, военной драмы 1959 года «Судьба человека» Сергея Бондарчука и сказки 1964 года «Морозко» Александра Роу.

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Сообщалось также о том, что режиссерами этих картин станут, соответственно, Владимир Котт, Андрей Звягинцев и Валерий Филиппов. Из только последний вроде бы планирует просто адаптировать классическую сказку с учетом современных реалий и технологий, не меняя при этом сюжетную линию. А первые двое, как ожидается, сделают собственные акценты – на политических реалиях и личной человеческой драме.

Информация была подана таким образом, чтобы читатель был убежден, что это дело уже несомненно решенное, и процесс стартует едва ли не со дня на день.

Однако вскоре выяснилось, что эти сообщения не являются релевантными новостями российской культуры, а всего лишь в несколько усеченном виде дублируют один из главных инфоповодов июля 2024 года.

Напомним, тогда российский Союз кинематографистов со ссылкой на соответствующее письмо от Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ поведал о том, что в некоей перспективе будет запущен процесс «ремейкизации» советских картин «в целях производства художественных фильмов для детей и юношества, способствующих сохранению исторической памяти и формированию патриотизма».

Многие известные деятели киноискусства, а также рядовые зрители подняли волну негодования по этому поводу, и под давлением общественного мнения Министерство культуры и Министерство просвещения РФ (в недрах которых и родилась изначально эта «новаторская» идея) поспешили откреститься от подобной инициативы, дежурно заявив, что люди, оказывается, «все не так поняли», после чего дискуссия на эту тему плавно сошла на нет.

Зачем же понадобилось сейчас оживлять инфоповод более чем полугодовой давности?

Уж не для того ли, чтобы, как говорится, хоть тушкой, хоть чучелом, но проникнуть и закрепить в сознание народа мысль о том, что классика советского кинематографа все-таки будет подвергнута тотальной «ремейкизации»?

- Е с л и в м и н и с т е р с к и х к у л у а р а х п о я в и л а с ь ц е л ь ч т о - т о п е р е с н я т ь , т о э т о в и т о г е т а к и л и и н а ч е б у д е т п е р е с н я т о , – п о д е л и л с я с « С П » с в о и м м н е н и е м п о э т о м у п о в о д у и з в е с т н ы й р о с с и й с к и й в и д е о б л о г е р и к и н о о б о з р е в а т е л ь Е в г е н и й B a d C o m e d i a n Б а ж е н о в . - Н и у к о г о с п р а ш и в а т ь н и ч е г о н е б у д у т , э т о л и ш ь в о п р о с ф и н а н с о в о й в ы г о д ы и о т ч е т н о с т и , н е д о в о л ь с т в о о б ы ч н о г о з р и т е л я м а л о н а ч т о п о в л и я е т . П р а в а в ы к у п и л и ? В ы к у п и л и . Ф и л ь м н о в ы й с н я л и ? С н я л и . О н с о б р а л д е н е г в п р о к а т е ? С о б р а л . Ф о р м а л ь н о – и з д е с ь с л о ж н о ч т о - л и б о в о з р а з и т ь – в с е в п о р я д к е , з а р а б а т ы в а ю т д е н ь г и , о б е с п е ч и в а ю т р о с с и й с к о м у к и н о д о х о д . К а к и е е щ е м о г у т б ы т ь в о п р о с ы ? Н у , р а з в е ч т о в о п р о с о т о м , з а ч е м п р и э т о м о г р а н и ч и в а е т с я п р о к а т д р у г и х к а р т и н . О д н а к о э т о о к у п а е т с я , ф а к т . П о к р а й н е й м е р е , в к о н т е к с т е с к а з о к и д е т с к о г о к и н о – т а м э т о , к а к н и с т р а н н о , п р о к а т ы в а е т . Р о д и т е л и в е д у т д е т е й , в н о в о г о д н и е п р а з д н и к и – о г р о м н ы е с б о р ы в к и н о т е а т р а х . Т а к ч т о е с л и д е й с т в и т е л ь н о б у д у т п е р е с н и м а т ь «Морозко», то все вполне логично. Это тренд такой современный, все ремейки старых сказок, мультфильмов действительно приносят прибыль.

«СП»: Да, на ремейки сказок дети идут в кино с родителями. Родители, бывает, приходят и сами на ремейки известных советских кинокомедий. Понравилось им или нет, вопрос отдельный, но деньги за билет они тем не менее в кассу принесли. Но интересно, пойдут ли с сопоставимым энтузиазмом на ремейк драмы?

- Э т о и с т о р и я о с о б а я . М н е л и ч н о к а ж е т с я , ч т о н и д е т и , н и и х р о д и т е л и н а р е м е й к и « С у д ь б ы ч е л о в е к а » и л и , п р е д п о л о ж и м , т о г о ж е «Александра Невского» массово не пойдут. Взрослые прекрасно знают, что там за персонажи, и они в большинстве своем скорее всего предпочтут в домашней обстановке спокойно посмотреть оригинальную картину. А детям это просто будет неинтересно хотя бы потому, что они не особо знакомы с оригиналами. Молодежь просто не купится на старые названия. Так что все эти разговоры о воспитании через киноремейки «патриотизма в подрастающем поколении», я считаю, пустыми. Молодежь в любом случае, как мне кажется, предпочтет советский первоисточник современному ремейку. Вот, например, несколько лет назад вышли переснятые «А зори здесь тихие…». Ну и что? Ремейк себе и ремейк. Сейчас его мало кто вообще вспоминает. Если и заходит речь о фильме, то вспоминают в первую очередь оригинал, потому что он действительно сильный.

«СП»: А вдруг кто-то из современных деятелей киноискусства снимет не ремейк, а просто шедевр, который затмит оригинал?

- Э т о п р е ж д е в с е г о в о п р о с к а л и б р а л и ч н о с т и р е ж и с с е р а . И в о п р о с к а л и б р а ф и л ь м а . Н а п р и м е р , о д и н и з м о и х л ю б и м ы х ф а н т а с т и ч е с к и х ф и л ь м о в «Нечто» ­– ремейк. «Гладиатор» Ридли Скотта – тоже ремейк. Но их оригиналы – не шедевры. Так что если и "ремейкать", то не великие фильмы. Например, у нас есть фильм с тем же Юрой Борисовым «Дорога на Берлин», который по сути своей есть пересъемка далеко не самого сильного советского фильма «Двое в степи». Есть российский фильм «Т-34», который мне откровенно не нравится. Это по сути ремейк советского фильма 1964 года «Жаворонок», хотя создатели и открещиваются от параллелей всеми правдами и неправдами. «Т-34» далеко не шедевр, однако же и «Жаворонок», и «Двое в степи» тоже не входят в топ лент «на века». Вот этот подход, когда вы берете не гениальные шедевры, а слабую или среднюю ленту, на мой взгляд, весьма логичен и вполне имеет право на существование. Здесь можно рассчитывать на вполне достойный результат, такой фильм имеет неплохие шансы выглядеть лучше оригинала, во время съемок которого, например, не хватало бюджета на спецэффекты, не хватило времени и сил на раскрытие образов, еще чего-то, а вот сейчас всего хватило, и на выходе новая лента выглядит посильнее старой. Но если оригинальный фильм сам по себе шедевр и уже входит во всевозможные топы, то, конечно, чтобы его перебить, я даже не представляю, что нужно сделать. Ну как переснять лучше, например, «Унесенных ветром» Виктора Флеминга? «Войну и мир» Сергея Бондарчука? Звягинцев, безусловно, талантливый режиссер, но, думаю, снять ремейк великого фильма в той же стране даже у него вряд ли получится.

«СП»: Неужели в Минкульте или Минпросвещения, не говоря уже о Союзе кинематографистов, не понимают таких очевидных вещей? Зачем вообще там заводятся разговоры о ремейках советских картин, ставших культовыми не только в России, но и в мире?

Или впору говорить о том, что кинодеятели уже попросту разучились творить, писать нетривиальные сценарии и диалоги, а современные актеры не умеют по-настоящему играть, а все больше паясничают?