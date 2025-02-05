Как живет кинорежиссер Филипп Янковский

Кинорежиссер и актер Филипп Янковский прославился благодаря съемкам в фильмах «Распутин», «Любовь с акцентом», «Иван Денисович». Чем он сейчас занимается, что говорил о спецоперации?

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Чем известен Янковский

Филипп Янковский родился 10 октября 1968 года в Саратове в семье народного артиста СССР Олега Янковского и заслуженной артистки РФ Людмилы Зориной. В 1973 году вместе с родителями переехал в Москву. Окончил Школу-студию МХАТ и режиссерский факультет ВГИКа.

Янковский впервые снялся в кино в пятилетнем возрасте, сыграв в фильме «Зеркало». Позднее он также снимался в лентах «Афганский излом», «Бременские музыканты & Co», «Распутин», «Любовь с акцентом», «Гетеры майора Соколова», «Охотники за головами», «Чудотворец», «Таинственная страсть», «Иван Денисович», «Контейнер», «Монастырь», «Лихие» и других. На настоящий момент в его фильмографии 60 работ.

Карьеру режиссера Янковский начал как клипмейкер. Он снимал музыкальные ролики для певиц Алены Апиной, Натальи Ветлицкой, Алсу, группы «Блестящие» и других. Позднее под его руководством вышли фильмы «В движении», «Статский советник», «Меченосец» и «Каменная башка».

Что известно о личной жизни Янковского

Филипп Янковский в 1988 году познакомился с украинской актрисой Оксаной Фандерой. Спустя год они официально узаконили отношения и остаются в браке до сих пор. Пара вырастила сына Ивана и дочь Елизавету, которые продолжили актерскую династию.

« М ы п р о с т о л ю б и м д р у г д р у г а . Н а в е р н о е , в э т о м с е к р е т н а ш е г о с ч а с т ь я . Э т о , б е з у с л о в н о , о б о ю д н о е в л е ч е н и е , о б о ю д н о е ж е л а н и е . Н а м п о в е з л о д р у г с д р у г о м . Я т а к с ч и т а ю . М ы о б а с ю м о р о м » , — р а с с к а з ы в а л Я н к о в с к и й .

Что Янковский говорил об СВО

Филипп Янковский публично не комментировал проведение спецоперации. При этом его супруга Оксана Фандера, которая родилась в Одессе, по данным Telegram-канала «Не Малахов», после начала СВО опубликовала в соцсетях фото с украинским флагом и переехала жить в Грузию, куда регулярно приезжает и сам Янковский.

« О к с а н а Ф а н д е р а э м и г р и р о в а л а в Г р у з и ю . Ф и л и п п Я н к о в с к и й с е й ч а с ж и в е т н а д в е с т р а н ы . В М о с к в е о н р а б о т а е т , с н и м а я с ь в к и н о , а в о т п у с к о т п р а в л я е т с я к с у п р у г е » , — у т в е р ж д а ю т а в т о р ы к а н а л а .

Что известно о состоянии здоровья Янковского

Филипп Янковский в 2015 году ответил на слухи о том, что у него в 2009 году была якобы обнаружена фолликулярная лимфома — онкологическое заболевание, поражающее селезенку, гортань, миндалины, слизистые оболочки органов пищеварения.

Артист подтвердил, что у него были проблемы со здоровьем, но опроверг слухи об онкологическом заболевании.

« У м е н я н е т о н к о л о г и ч е с к о г о з а б о л е в а н и я . У м е н я б ы л о г е м а т о л о г и ч е с к о е з а б о л е в а н и е . И я п р о ш е л к у р с л е ч е н и я у ж е д а в н о . Я ч у в с т в у ю с е б я п р е к р а с н о , р а б о т а ю в к и н о , с н и м а ю с ь , и г р а ю н а с ц е н е » , — п о я с н и л о н .

Чем сейчас занимается Янковский

Филипп Янковский в 56 лет продолжает активно сниматься в кино. В 2025 году с ним запланированы премьеры лент «Дуэлянтки», «Лихие. Глава 2», «Монастырь-2», «Приход», «Резервация», «Чужие деньги» и других.