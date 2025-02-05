Как живет кинорежиссер Филипп Янковский

Фандера, проблемы со здоровьем, новые фильмы: как живет Филипп Янковский
Кинорежиссер и актер Филипп Янковский прославился благодаря съемкам в фильмах «Распутин», «Любовь с акцентом», «Иван Денисович». Чем он сейчас занимается, что говорил о спецоперации?
Чем известен Янковский
Филипп Янковский родился 10 октября 1968 года в Саратове в семье народного артиста СССР Олега Янковского и заслуженной артистки РФ Людмилы Зориной. В 1973 году вместе с родителями переехал в Москву. Окончил Школу-студию МХАТ и режиссерский факультет ВГИКа.
Янковский впервые снялся в кино в пятилетнем возрасте, сыграв в фильме «Зеркало». Позднее он также снимался в лентах «Афганский излом», «Бременские музыканты & Co», «Распутин», «Любовь с акцентом», «Гетеры майора Соколова», «Охотники за головами», «Чудотворец», «Таинственная страсть», «Иван Денисович», «Контейнер», «Монастырь», «Лихие» и других. На настоящий момент в его фильмографии 60 работ.
Карьеру режиссера Янковский начал как клипмейкер. Он снимал музыкальные ролики для певиц Алены Апиной, Натальи Ветлицкой, Алсу, группы «Блестящие» и других. Позднее под его руководством вышли фильмы «В движении», «Статский советник», «Меченосец» и «Каменная башка».
Что известно о личной жизни Янковского
Филипп Янковский в 1988 году познакомился с украинской актрисой Оксаной Фандерой. Спустя год они официально узаконили отношения и остаются в браке до сих пор. Пара вырастила сына Ивана и дочь Елизавету, которые продолжили актерскую династию.
«Мы просто любим друг друга. Наверное, в этом секрет нашего счастья. Это, безусловно, обоюдное влечение, обоюдное желание. Нам повезло друг с другом. Я так считаю. Мы оба с юмором», — рассказывал Янковский.
Что Янковский говорил об СВО
Филипп Янковский публично не комментировал проведение спецоперации. При этом его супруга Оксана Фандера, которая родилась в Одессе, по данным Telegram-канала «Не Малахов», после начала СВО опубликовала в соцсетях фото с украинским флагом и переехала жить в Грузию, куда регулярно приезжает и сам Янковский.
«Оксана Фандера эмигрировала в Грузию. Филипп Янковский сейчас живет на две страны. В Москве он работает, снимаясь в кино, а в отпуск отправляется к супруге», — утверждают авторы канала.
Что известно о состоянии здоровья Янковского
Филипп Янковский в 2015 году ответил на слухи о том, что у него в 2009 году была якобы обнаружена фолликулярная лимфома — онкологическое заболевание, поражающее селезенку, гортань, миндалины, слизистые оболочки органов пищеварения.
Артист подтвердил, что у него были проблемы со здоровьем, но опроверг слухи об онкологическом заболевании.
«У меня нет онкологического заболевания. У меня было гематологическое заболевание. И я прошел курс лечения уже давно. Я чувствую себя прекрасно, работаю в кино, снимаюсь, играю на сцене», — пояснил он.
Чем сейчас занимается Янковский
Филипп Янковский в 56 лет продолжает активно сниматься в кино. В 2025 году с ним запланированы премьеры лент «Дуэлянтки», «Лихие. Глава 2», «Монастырь-2», «Приход», «Резервация», «Чужие деньги» и других.
«Снимаюсь я больше 100 дней в году. Огромное счастье работать по профессии, когда есть интересные предложения», — рассказал актер в интервью-шоу «Актерская студия».