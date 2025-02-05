5 февраля сборы фильма «Холоп. Великолепный век» превысили 200 млн рублей. Для достижения этой цифры ленте понадобилось две недели дня — прокат стартовал 23 января. Лента продолжает лидировать в российских чартах, уступая в темпах лишь историческому экшену «Злой город».

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Турецкий ремейк «Холопа» рассказывает о Мете — избалованном стамбульском мажоре, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения.

После очередной выходки терпение отца иссякает и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX века Мете попадёт в османский XVI век и очнётся конюхом в замке вельможи времён султана Сулеймана.

Главную роль в фильме сыграл Керем Бюрсин («Постучись в мою дверь»), в ленте также снялись Мелис Сезен, Эркан Колчак Кёстендиль, Мелиса Дёнгель, Джемаль Хюнал, Ахмет Мюмтаз Тайлан и другие турецкие актёры.