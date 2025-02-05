Состоялась премьера фильма "Война и музыка" Сарика Андреасяна
В кинотеатре "Каро 11 Октябрь" прошел премьерный показ исторического фильма "Война и музыка" режиссера Сарика Андреасяна. Картина, основанная на реальных событиях, повествует о годах Великой отечественной войны. В широком прокате она появится уже завтра - 6 февраля.
История разворачивается вокруг трех друзей-музыкантов, которые, отправляясь защищать Родину, берут с собой и свои инструменты. Среди жестоких испытаний фронта музыка становится для них источником силы и надежды. Играя для себя и своих товарищей, герои поддерживают боевой дух и верят в неизбежность победы над врагом.
Для Давида Мхитареля, Сергея Мелконяна и Антона Левина, сыгравших в картине главные роли, - этот фильм стал дебютной работой в кино. В ленте также снялись Давид Котов-Оганесян, Алексей Кирсанов, Евгений Шириков и Павел Прилучный, которого Сарик Андреасян назвал "своим талисманом".
На премьере собралась вся съемочная команда со своими друзьями и семьями. Режиссер Сарик Андреасян вышел на красную дорожку вместе с женой Лизой Моряк, которая появляется в фильме в роли медсестры.
"Когда ты вырастаешь, уже становишься взрослым человеком, ты начинаешь понимать, <...> что добро не всегда побеждает зло, и что справедливость не всегда существует. Но мы, как люди творческие, все равно во все это верим. И в этом наша миссия", - подчеркнул Сарик Андреасян, представляя зрителям свой фильм.
"Я хочу поблагодарить своего дедушку Седрака Геворковича Мелконяна и своего отца Геворка Седраковича Мелконяна, и всех дедушек, бабушек. Благодаря их подвигу мы можем сидеть сейчас в зале и смотреть это великолепное кино", - сказал Сергей Мелконян перед началом показа.
"У этого нет никакого абсолютно политического подтекста. Мы там никому ни на что не намекаем. Это абсолютно человеческая история. Мы просто хотим, чтобы вы смотрели это кино сердцем" - такими были напутственные слова режиссера перед стартом показа.
И картина однозначно тронула сердца тех, кто был в зале: зрители смеялись над шутками героев, вздыхали во время самых трагичных моментов и без остановки вытирали с лица слезы.
И хотя фильм рассказывает о событиях Великой отечественной войны, в этой истории можно найти отражение жизни каждого человека: его личную борьбу, взлеты и падения, победы и поражения. Это еще одно напоминание нам: что бы ни происходило в жизни, важно всегда находить в ней что-то светлое. И помочь в этом могут, как подсказывают создатели фильма, любовь и музыка.