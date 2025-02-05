Состоялась премьера фильма «Война и музыка»

В кинотеатре "Каро 11 Октябрь" прошел премьерный показ исторического фильма "Война и музыка" режиссера Сарика Андреасяна. Картина, основанная на реальных событиях, повествует о годах Великой отечественной войны. В широком прокате она появится уже завтра - 6 февраля.

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История разворачивается вокруг трех друзей-музыкантов, которые, отправляясь защищать Родину, берут с собой и свои инструменты. Среди жестоких испытаний фронта музыка становится для них источником силы и надежды. Играя для себя и своих товарищей, герои поддерживают боевой дух и верят в неизбежность победы над врагом.

Для Давида Мхитареля, Сергея Мелконяна и Антона Левина, сыгравших в картине главные роли, - этот фильм стал дебютной работой в кино. В ленте также снялись Давид Котов-Оганесян, Алексей Кирсанов, Евгений Шириков и Павел Прилучный, которого Сарик Андреасян назвал "своим талисманом".

На премьере собралась вся съемочная команда со своими друзьями и семьями. Режиссер Сарик Андреасян вышел на красную дорожку вместе с женой Лизой Моряк, которая появляется в фильме в роли медсестры.

" К о г д а т ы в ы р а с т а е ш ь , у ж е с т а н о в и ш ь с я в з р о с л ы м ч е л о в е к о м , т ы н а ч и н а е ш ь п о н и м а т ь , < . . . > ч т о д о б р о н е в с е г д а п о б е ж д а е т з л о , и ч т о с п р а в е д л и в о с т ь н е в с е г д а с у щ е с т в у е т . Н о м ы , к а к л ю д и т в о р ч е с к и е , в с е р а в н о в о в с е э т о в е р и м . И в э т о м н а ш а м и с с и я " , - п о д ч е р к н у л Сарик Андреасян, представляя зрителям свой фильм.

" Я х о ч у п о б л а г о д а р и т ь с в о е г о д е д у ш к у С е д р а к а Г е в о р к о в и ч а М е л к о н я н а и с в о е г о о т ц а Г е в о р к а С е д р а к о в и ч а М е л к о н я н а , и в с е х д е д у ш е к , б а б у ш е к . Б л а г о д а р я и х п о д в и г у м ы м о ж е м с и д е т ь с е й ч а с в з а л е и с м о т р е т ь э т о в е л и к о л е п н о е к и н о " , - с к а з а л Сергей Мелконян перед началом показа.

" У э т о г о н е т н и к а к о г о а б с о л ю т н о п о л и т и ч е с к о г о п о д т е к с т а . М ы т а м н и к о м у н и н а ч т о н е н а м е к а е м . Э т о а б с о л ю т н о ч е л о в е ч е с к а я и с т о р и я . М ы п р о с т о х о т и м , ч т о б ы в ы с м о т р е л и э т о к и н о с е р д ц е м " - т а к и м и б ы л и н а п у т с т в е н н ы е с л о в а р е ж и с с е р а п е р е д с т а р т о м п о к а з а .

И картина однозначно тронула сердца тех, кто был в зале: зрители смеялись над шутками героев, вздыхали во время самых трагичных моментов и без остановки вытирали с лица слезы.

И хотя фильм рассказывает о событиях Великой отечественной войны, в этой истории можно найти отражение жизни каждого человека: его личную борьбу, взлеты и падения, победы и поражения. Это еще одно напоминание нам: что бы ни происходило в жизни, важно всегда находить в ней что-то светлое. И помочь в этом могут, как подсказывают создатели фильма, любовь и музыка.