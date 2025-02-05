Вышел русский трейлер фильма «Мир Юрского периода: Перерождение» — перезапуска культовой франшизы о воскрешении динозавров. В ролике показали центральных героев ленты, динозавров и завораживающие пейзажи.

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Видео доступно на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Будущая картина вновь расскажет о появлении динозавров в современном мире и не будет связана с последней трилогией. Однако другие подробности сюжета пока неизвестны.

В картине сыграли Скарлетт Йоханссон (серия «Мстители»), Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Джонатан Бейли («Феррари»), Луна Блейз («Манифест») и другие. Кресло режиссёра занял Гарет Эдвардс — постановщик «Создателя» и «Изгоя-один».

Мировая премьера нового «Мира Юрского периода» состоится 2 июля.