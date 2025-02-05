Опубликован промо-ролик фильма о герое интернет-мемов Ждуне

Проблемы с регистрацией, строгая Юлия Александрова и неисправный звездолет - сегодня, 5 февраля, опубликован ролик, напоминающий о том, что фантастическая семейная комедия "Ждун" выходит в прокат 20 марта.

© Российская Газета

Она расскажет о приключениях популярного персонажа масскультуры и героя бесчисленных интернет-мемов. На экранах зрителей ждут смешные ситуации, которые случились в одной семье, и виды Абрау-Дюрсо - там снимался фильм.

Главные роли в фильме сыграли: Виктор Хориняк, Юля Александрова, Владислав Ветров и Никита Тарасов. Детские роли Никиты и Кати сыграли юные актеры Андрей Андреев и Маргарита Силаева.

Режиссер - Дмитрий Суворов ("Одна"). Оператор - Павел Капинос ("Духless 2", "Хардкор", "Номинация", "Беспринципные", "Последний богатырь: Корень зла".) Лента создается при участии онлайн-кинотеатра Okko.