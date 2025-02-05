Топ-7 лучших сериалов о шпионах и тайных агентах

В мире, где тайны, интриги и сплетни становятся частью повседневной жизни, у нас иногда возникает желание почувствовать себя агентами спецслужб и заняться расследованием необычного дела. Однако, к сожалению, такие мысли чаще всего приходят в голову по пути на обычную, совсем не секретную работу. Поэтому лучшая возможность получить необходимый драйв и поразмышлять над серьёзными делишками — это сериалы о шпионах. Мы собрали 7 самых увлекательных и готовы поделиться с вами. Наша подборка — ваша перчинка для зимних будней!

© Кадр из сериала «Агентство»

«День Шакала», 2024

Английский боевик режиссёра Брайана Кирка показывает нам самую загадочную и жестокую реальность - реальность британской разведки. Одна из сотрудниц выходит на след наёмного убийцы по прозвищу Шакал, который выполняет безумные заказы и скрывается от властей, меняя облик. «День Шакала» является современным переосмыслением одноимённого романа Фредерика Форсайта и отходит от классического сюжета. Киллера в сериале играет лучший Стивен Хокинг мира кино — Эдди Редмэйн. Первый и пока единственный сезон доступен для просмотра на Peacock.

«Агентство», 2024

Режиссёры «Агентства» — Джо Райт, Грант Хеслов, Филип Мартин и Зетна Фуэнтес — создают захватывающую историю об агенте ЦРУ, известном как Марсианин. Он получает приказ бросить работу под прикрытием и возвращается в Лондон. Здесь всё вроде бы должно закончиться! Однако вскоре в его жизнь врывается возлюбленная, а это значит, что самое интересное только начинается. Карьера, тайны ЦРУ и миссия агента оказываются под угрозой из-за глубоких чувств. Герой сталкивает с трудным выбором между любовью и работой. Принимать решение придется Майклу Фассбендеру, сыгравшему главную роль. Первый сезон можно посмотреть на Paramount+.

«Спецназ: Львица», 2023

Американский боевик, который сосредоточен на борьбе с террористическими угрозами на территории США. Основная задача спецотряда, состоящего из женщин-военных, заключается в ликвидации организаторов террористических группировок. Это психологическое и эмоциональное кино, в котором сквозь каждую серию звучит девиз «один за всех, и все за одного». Сериал особенно понравится тем, кто скучает по Николь Кидман в смелых и дерзких ролях. На данный момент доступны два сезона для просмотра на Paramount+.

«Медленные лошади», 2022

Сериал Адама Рэндолла выпускается с 2022 года, поэтому уже успел в полной мере завоевать любовь зрителей. Главного героя, агента британской разведки Ривера Картрайта, отправляют в Слоу-Хаус за оплошность. Там собраны такие же провинившиеся агенты, которые выполняют скучные задачи для деспотичного босса Джексона Лэмба. Однако самое интересное начинается тогда, когда отделу «неудачников» дают второй и, возможно, последний шанс. Зрители хвалят актёрскую игру Гэри Олдмана и восхищаются новыми сюжетными поворотами. Четыре сезона уже можно смотреть на AppleTV+.

«Чёрные голуби», 2024

Жуткий британский триллер-боевик рассказывает историю Хелен Уэбб — жены, матери и профессиональной шпионки. На протяжении десяти лет она следит за своим мужем-политиком, передавая его данные секретной организации «Чёрные голуби». Вскоре Хелен оказывается под угрозой, и глава «Чёрных голубей» отправляет ей на помощь старого друга Сэма. Расследуя смерть своего любовника, Хелен натыкается на заговор, связывающий криминальный мир столицы с геополитическим кризисом. В главной роли великолепная Кира Найтли, что делает этот сериал обязательным к просмотру. Первый сезон уже доступны на Netflix.

«Сочувствующий», 2024

Американский мини-сериал на один вечер в жанре исторической драмы. Создан Пак Чхан Уком и Доном Маккелларом на основе одноимённого романа Вьет Тхань Нгуена. Это история двойного агента, который застаёт времена войны во Вьетнаме. Секретный капитан тайной полиции проамериканского Южного Вьетнама передаёт секретные сведения представителям Вьетконга. Кино, разрушающее миф об американской мечте и дающее возможность смеяться над тяжёлым и запретным. Роберт Дауни-младший уже ждёт вас на стрименге Max, ведь именно там доступен первый сезон!

«Свой человек внутри», 2024

Весёлая и увлекательная история о том, как профессор на пенсии снова обретает вкус к жизни. Дело в том, что частный детектив нанимает его для работы под прикрытием в доме престарелых! Его сверхзадача — расследовать кражу ценного ожерелья и найти преступника. За просмотром двух сезонов вы испытаете весь спектр эмоций, а Тед Дэнсон, главный актёр, разбавит вечер своей уникальной харизмой. Посмотреть сериал полностью можно на Netflix.

Хотите увидеть, как главные герои балансируют между долгом и личной жизнью, сталкиваются с опасными противниками и раскрывают заговоры, которые могут изменить ход истории? Тогда выбирайте сериал из нашей подборки и не забывайте о снеках. Приятного просмотра!